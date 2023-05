Economistas aseguran que el billete de $2.000 “ya no sirve para nada”

Si bien se desconoce la fecha en la que el nuevo billete de 2.000 pesos empiece a circular, se estima que su lanzamiento será antes de lo previsto. Operadoras de cajeros automáticos comenzarán a hacer pruebas para adaptar sus sistemas.

InformateSalta dialogó con el ex diputado y economista, Julio Moreno, analizó que el gobierno siempre estuvo lejos de asumir la devaluación y que los billetes que en realidad necesitamos son los de 5.000 o 10.000.

“El de $2.000 no sirve mucho porque la tendencia es que la inflación siga aumentando. No es un incentivo para nada. Deberían asumir la responsabilidad ante la inflación y sacar billetes de más alto valor. Para lo único que sirve es tener menos billetes, no va a bajar la tendencia de la inflación, tampoco permite que la gente consuma más, no cambia nada”, dijo.

La primera tanda de los papeles de mayor denominación salió este jueves desde la Casa de Moneda y ahora la autoridad monetaria deberá decidir desde cuándo los pondrá en circulación, lo cual facilitará las transacciones en efectivo en medio de la fuerte suba de la inflación.

“El costo que implica hacer los billetes no tiene sentido, sería más útil hacer esa inversión para billetes de más valor, el de $2.000 no mueve el amperímetro. Vamos a seguir con la inflación, no beneficia para nada”, concluyó Moreno.