Inflación y pérdida del poder adquisitivo: el consumo masivo sigue en baja

La regla es simple, a mayor inflación menos poder adquisitivo: con poco dinero en el bolsillo la gente consume menos.

Por estos factores, las ventas en supermercados y mayoristas continúan en baja. Lo más dramático, es que referentes del sector prevén que ese escenario empeorará en abril.

«El impacto en el consumo es profundo. La realidad no se puede ocultar. Las góndolas no mienten y los precios de muchos productos subieron por encima de la inflación. Muchos de ellos ya no se venden, y quedan sobre la estantería», describió con precisión Rubén David, propietario del mayorista Oscar David.

«Algunas empresas comenzaron a experimentar problemas para mantener sus costos. Como no venden tienen inconvenientes financieros. La verdad es que vamos a ver cómo se desarrolla todo en los próximos meses, pero las boletas de los servicios ya comenzaron a llegar con los aumentos», añadió.

Después, explicó los motivos por los cuáles muchas empresas aplicaron una remarcación de precios excesiva. «La incertidumbre lleva a la especulación. Por eso, los precios de algunas empresas se dispararon. Uno no sabía si iba a poder importar o a qué precio se iba a reponer la mercadería. Nadie hace dos meses podía afirmar que el dólar iba a estar por debajo de los mil pesos. Son muchos los factores que inciden en la formación de los precios. Hay que mirar la película entera», sostuvo David.

«De hecho y a raíz de una estabilización del escenario cambiario, algunos productos tienden a la baja. La azúcar salía 1400 pesos en diciembre y ahora sale 950 pesos. El precio de ese producto bajó un 45%. El arroz en diciembre costaba 2800 pesos y en marzo vale 1800 pesos. En Argentina cambia mucho el panorama rápidamente, no se sabe nunca qué va a pasar de acá a dos meses. A las grandes empresas les cuesta mucho proyectar», advirtió.

«La carne también bajó. Llegó a estar 10 mil pesos el kilo, y hoy se consiguen ofertas por 4500 pesos. Muchos precios se están reacomodando, aunque los que tienen algún componente importado todavía tienden al alza», analizó el propietario mayorista.

Más adelante, fue consultado sobre si estos vaivenes de la economía han provocado desabastecimiento. «Muchos productos importados dejaron de entrar al país. Los que entran tienen un valor muy alto, por eso los dejamos de comprar. Hoy es difícil sostener en la góndola un producto que no se vende. Algunas empresas han achicado su producción. Con una recesión de por medio nadie quiere invertir o tomar personal para producir. Nadie se va a arriesgar en producir mientras haya una caída en el consumo», aseveró.