"Están jugando con la gente", criticó Durand el programa de obras en hogares de Bettina

Durante su visita a Sin Vueltas de InformateSalta, el candidato a intendente de Vamos por Salta, Emiliano Durand, criticó el programa que recientemente lanzó la actual jefa comunal capitalina, Bettina Romero, llamado “Salta es tu casa”, lamentando que se juegue con el sueño de la gente de la casa propia.

Así lo dijo en medio de su análisis respecto a lo realizado por la actual gestión municipal de la que dijo que, entre sus acciones más criticables, se encuentra el “gastar la plata de la gente, que necesitaba oportunidades, herramientas para salir adelante, no le dieron nada en estos 4 años”.

Asimismo dijo que “lo peor que estoy viendo es que están jugando con el sueño de la casa propia”, en relación al programa presentado en las últimas horas, que consiste en una ayuda directa para mujeres, para que puedan realizar obras de mejoramiento para sus hogares (techos, paredes, pisos y aberturas, divisiones interiores, ampliación, refacciones).

“Salir a decir que te van a ayudar a hacer tu casa y todo… ¡hay que ser serios! Hay que decir lo que uno sabe que va a cumplir, no hay que prometer”, consideró Durand respecto a no ilusionar a los vecinos con promesas que no se sabe si se llegarán a cumplimentar.

Por último, concluyó su crítica diciendo que desde su espacio “no le tomamos el pelo a la gente, no la subestimamos, tratamos de empoderarla, que sienta que tiene valor, que sepan que hay otra forma de hacer las cosas y con respecto; con la plata que se están gastando la gente va a decir ‘basta’”, finalizó su charla.