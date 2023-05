“Hay desorganización, improvisación y obras muy distantes a la realidad de la gente”

En el último programa del exitoso ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, conversamos con Nelson Lecuona, candidato a diputado provincial de Salta Avanza Con Vos.

Tras revisar la biografía en las redes sociales de nuestro invitado, destacando su rol como padre y su carrera como abogado, el candidato fue consultado por sus experiencias dentro de la política: “Yo empecé a trabajar en la gestión pública en el Congreso de la Nación Argentina, acompañando a Juan Manuel Urtubey – en ese momento como diputado nacional –. Ya estudiaba abogacía en Buenos Aires, había arrancado la carrera en Salta, entonces me fui a Buenos Aires con un pase de correlatividad. Después estuve en el 2005, cuando nos vinimos para la campaña de gobernador y ganando la elección también. En ese momento, Juan Manuel sentenció: “Hasta que no te recibas no te voy a permitir participar en política”, así que me tuve que apresurar y recibirme de abogado”, nos compartió al inició de la charla.

"Hay que cargar con la culpa de que te traten de corrupto de entrada, sin ningún tipo de valoración sobre lo que hiciste."

Acto seguido, el entrevistado remarcó que para hacer una carrera política hay que resignar cosas muy importantes y cargar con estigmas y prejuicios. “Hoy, el que quiera hacer política, no solamente tiene toda la carga de la culpa, de que ya te tratan de corrupto, te tratan de mentiroso de entrada, sin ningún tipo de valoración sobre lo que hiciste o lo que vas a hacer. También, aclaro, es mucho el tiempo que uno debe volcar a la gestión pública y dejando de lado muchas cosas. La calidad de tiempo dedicado a la familia es una de las cosas que más sufrimos”, confesó Lecuona.

El candidato reveló, además, por qué decidió formar parte de estas elecciones: “Todo ese tiempo en donde el mundo se detuvo, pude reconstituir muchísimos proyectos, avanzar sobre la lógica de desarrollarme en ese ámbito. Vimos que los que llegaban y los emergentes no estaban dando respuesta con la discusión política que teníamos que tener para resolver las cuestiones de fondo y fue ahí donde retomamos la idea de seguir discutiendo con aquellos referentes políticos".

En ese marco, hizo hincapié en la idea de conformar un espacio que proponga algo diferente, algo distinto, algo necesario para la realidad que están viviendo todos los salteños. "A ese trabajo, a esa lógica, se sumó también Marcos Urtubey con su impronta de posicionamiento dirigencial, con las ganas de venir a marcar su condición dirigencial – a diferencia de lo que había sido la gestión de su padre, en su momento –, con sus propios pensamientos, sus ideas y con las ganas, también, de resolver estas cuestiones de fondo. Entonces, surge no muy lejana la posibilidad de toda la conformación de este frente, de Salta Avanza Con Vos".

"Lo que proponemos es coherencia, es ser verdaderamente distintos en la lógica de la oferta electoral. ¿De qué manera? Ninguno de nosotros ocupa un cargo público, ninguno de nosotros es responsable hoy de la realidad de los salteños en función de la fotografía. Entonces, sobre eso, decimos “a la gente le estamos buscando la confianza”, pero la confianza tiene que venir primero del lado de lo que nosotros reflejamos".

Sobre esa lógica, plantó que Salta Avanza Con Vos tiene reflejado que Pino Paz Posse sea el candidato gobernador por su capacidad de administrar, su honestidad, su trayectoria. "Es un dirigente del sector privado desde hace mucho tiempo, es el secretario de la Cámara de Tabaco, vicepresidente de la Cooperativa de Tabaco. Ha hecho muchísimo por Salta y a pesar de todas estas campañas sucias que hay, todos los dime y diretes, a mí me convence la idea de haberlo visto administrar y saber que lo hizo muy bien”, fueron las declaraciones de nuestro invitado.

"Los dirigentes han buscado la realización personal, la ambición personal y se han olvidado de la gente."

En cuanto a lo que tiene que ver con las raíces políticas de quiénes conforman el frente Salta Avanza Con Vos, Nelson Lecuona enumeró: “Básicamente, todos tenemos una cuna medianamente ideológica en función de lo mismo. Yo soy afilado del Partido Justicialista, Pino es afiliado al Partido Justicialista, Marcos tiene su raigambre en el Partido Justicialista. Ahora, Agustina Ávalos, que es candidata a primer concejal de una de las listas, es radical. Lorena Quinteros pertenece, también, al Partido Justicialista. Está Eduardo Jure, que es el presidente del Partido Libertario. Es decir, hay como una confluencia dentro del espacio que tiene raigambre en distintas instituciones. Lo que sí ha quedado claro es que, ha fracasado el intento de recuperar la institucionalidad y el rol del partido en función de la oferta a la sociedad".

En la oportunidad, criticó que los dirigentes han buscado la realización personal, la ambición personal y se han olvidado de la gente. "Se han olvidado de la sensibilidad por la gente y han dejado de lado la institucionalidad. Sobre ese marco, los partidos políticos no representan nada. El Estado, hoy inclusive, no está representando ninguna necesidad cierta sobre lo que uno va al barrio y ve, de lo que uno va a hablar con la gente y encuentra. Es decir, no hay un rumbo que puedan los salteños decir “hacia allá vamos”. Hoy en día, siento que la crítica tiene que ir por el lado de la desorganización, la improvisación y sobre grandes cosas que se pueden estar haciendo, pero son muy distantes a la realidad básica que viven las personas.

Finalizando el encuentro, nuestro invitado dejó en claro cuáles serían, según su punto de vista, las prioridades sobre las que abordaría una posible futura gestión: “Para mí, es importante que todos los diputados y senadores de esta provincia nos pongamos a trabajar en una matriz impositiva que genere la posibilidad de atracción de inversión y desarrollo. Leyes de fomento que permitan que las empresas produzcan y generen empleo. Nosotros no podemos seguir teniendo parques industriales desérticos, no podemos seguir esperando que la minería nos salve sin intervenir en la cadena productiva”, fueron las palabras de Nelson Lecuona, candidato a diputado provincial por el frente Salta Avanza Con Vos, para cerrar la entrevista.