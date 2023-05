El Gobierno condena la suspensión de las elecciones: San Juan irá a las urnas, Tucumán no

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro", calificó a la decisión de la Corte Suprema de "virtual intervención federal de dos provincias" luego de que el Máximo Tribunal decidiera suspender las elecciones a gobernador de Tucumán y San Juan. "Esta decisión arrasa las instituciones de la democracia", afirmó.

De Pedro dijo esta noche que "tres jueces de la Corte Suprema suspendieron las elecciones de San Juan y Tucumán 72 horas antes de la veda" dispuesta para los comicios que debían llevarse a cabo este domingo y que, por lo tanto, estaban en la recta final "con las boletas impresas, las fuerzas políticas ya presentaron y debatieron sus propuestas y con la ciudadanía lista para tener una jornada democrática en paz".

A través de un video, el ministro señaló que la intervención de la Corte es "un hecho de gravedad institucional" ya que avanza contra el federalismo y contra la propia Constitución de la Nación.

San Juan igual irá a las urnas con Uñac en boleta

Anoche el Tribunal Electoral provincial decidió mantener el proceso electoral en el resto de las categorías: diputados provinciales, intendentes y concejales. La razón principal fue que la Corte sólo suspendió la categoría de gobernador y vice pero no el resto, y con las boletas oficializadas y el operativo en marcha, la decisión fue ratificar la fecha. Solo aclaró el Tribunal que no se deberá escrutar a gobernador y vice. Es decir, los sanjuaninos igual irán a las urnas y Uñac estará en la cabeza de la lista, aunque no se le computen los votos.

José Luis Gioja, rival de Uñac en el lema peronista, definió como “lacras” a los ministros de la Corte por la poca antelación, si bien señaló que había advertido que la candidatura de Uñac no era válida.

El eje de los pedidos de impugnación -en rigor, fueron cuatro, tres de ellos de Unidos por San Juan, lema que tiene como principal sublema a Cambia San Juan de Marcelo Orrego del PRO- es la interpretación de la Constitución local, que permite hasta tres mandatos consecutivos. Invocaron el artículo 175 de la carta magna sanjuanina y pidieron que se contabilice el lapso de Uñac como vice de José Luis Gioja entre 2011 y 2015 como uno de los tres consecutivos. Uñac llegó luego a la gobernación en 2015 y renovó en 2019. Por tanto, el razonamiento opositor es que en 2023 está finalizando su tercer período.



Tucumán ordenó que no haya votaciones el domingo

En medio de un clima de incertidumbre, la Junta Electoral Provincial (JEP) oficializó y comunicó al cierre del día que todo el proceso se suspendía, sin perjuicio de la validez de todos los pasos electorales cumplidos hasta la fecha. Es decir, el fin de semana no se votará para ninguno de los 347 cargos en juego.



Con esta postura del organismo habrá que esperar la respuesta desde Juntos por el Cambio (JxC) ya que su candidato a gobernador, el radical Roberto Sánchez, pretende que el domingo haya elecciones. “El fallo es muy claro y debe cumplirse, no hay duda de eso. Salvo para la fórmula de gobernador y vice, este fin de semana se debe votar para todo. Nuestra dirigencia se expresó en bloque en ese sentido y es entendible porque se ya hizo un gran esfuerzo”.