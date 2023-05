En dos años la zona Norte contaría con un nuevo hospital, tendría más de 70 camas

Este martes en Casa de Gobierno se abrió la licitación pública para construir el Hospital de Emergencias en zona norte de la Ciudad de Salta. La obra tiene un presupuesto oficial de $1.506.525.000. El Ministro de Salud, Federico Mangione, comentó a FMAries que el plazo de entrega se estima en dos años, "llave en mano con equipamiento, todo completo".

El funcionario sostuvo que se busca convertirlo en polivalente para reforzar y ayudar a los otros hospitales, de esta forma habría dos hospitales de referencia en la zona norte y dos en la zona sur. Por ahora, el nosocomio contará con 72 camas. "Ha aumentado la población de zona norte y amerita tener uno de estos hospitales".

Uno de los puntos más importantes es el personal, no es novedad que en Salta se necesitan médicos, y es justamente por esto, que ya se piensa en quienes trabajaran en el lugar. "Estamos buscando la cantidad de profesionales y especialidades para la conversión".

En este sentido sostuvo: "Lo más grande es el recurso humano porque si no siempre terminamos desarmando a un santo para armar otro y eso no es así. Tenemos dos años para concursar y empezar a buscar gente para que vaya ahí y no sacar de un lugar y del otro porque comenzamos a desarmar los que ya están trabajando".