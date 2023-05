“Las candidaturas de Manzur y Uñac estarían vulnerando las constituciones de Tucumán y San Juan"

Luego que la Corte Suprema resolviera suspender las elecciones en Tucumán y San Juan a raíz de un planteo de la oposición que pedía que se inhabilite a los gobernadores Sergio Uñac y Juan Manzur, el dirigente político y abogado constitucionalista, Ricardo Gómez Diez, explicó que, de una lectura de ambas Constituciones, en principio surge que “hay un límite a las elecciones que se estaría vulnerado en ambos casos”.

Tras el escándalo que se desató en el ámbito político, el letrado señaló que la Corte no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, sino que dictó una medida cautelar. “Todavía no hay un pronunciamiento definitivo”, dijo.

“Hay un límite a las elecciones que se estaría vulnerado en ambos casos”

En el caso de Tucumán, aclaró que la decisión es suspender toda la elección, tras interpretar que todas las listas que van acopladas con la categoría de gobernador, mientras que en San Juan se dictaminó que la medida sólo abarca a la categoría de gobernador y de vice, por lo tanto, no hay impedimento alguno para que el acto electoral se desarrolle con normalidad en el resto de las categorías.

Gómez Diez indicó que “la Corte ahora va a escuchar los argumentos que planten quiénes estén comprendidos en el fallo y dictará una resolución de carácter definitivo”. “Lo que se planteó es una acción declarativa de certeza”, sostuvo.

Sobre los tiempos, explicó que lógicamente es un inconveniente que esta decisión salga en una fecha tan cercana al acto electoral. “La acción declarativa de certeza tiene que tener dictamen del Procurador y debe pasar por el Ministerio Público para que emita dictamen, y recién pasa a consideración del Tribunal Colegiado, o sea que tiene que circular por los despachos de los cuatro ministros de la Corte y luego se hace un plenario y se resuelve sobre el tema”.

Sobre las boletas que ya están impresas y tienen a las figuras de gobernador y vice, sostuvo que retrotraer ese hecho no parece factible siendo la elección el día domingo. “El tribunal electoral le ha dicho se usan las mismas boletas, pero no se escruta la categoría de gobernador y de vice, es decir, no se van a contar los votos de gobernador y de vice”.

"Las limitaciones que tienen las constituciones en materia de reelecciones son sabias porque la democracia es alternancia"

En relación a los pasos a seguir, dijo que hay que esperar también en el caso de los candidatos de ambas provincias, qué actitud toman. “Hay que ver si litigan ante la Corte, si dan un paso al costado. La verdad que yo creo que en el régimen republicano de gobierno las limitaciones que tienen las constituciones en materia de reelecciones son sabias porque la democracia es alternancia”, concluyó.