En Orán, Baltasar Lara Gros denunció amenazas y reafirmó que continuará "a pesar de todo"

En la tarde de ayer, el candidato a intendente de San Ramón de la Nueva Orán, Baltasar Lara Gros se acercó a la policía para denunciar amenazas en su contra y solicitó el resguardo de su familia.

La denuncia se debe a la viralización de un video en dónde una persona muestra el domicilio de la familia del candidato, su esposa e hijos. "No voy a permitir que fotografíen la casa de mi familia y se encarguen de viralizarlas, los hago responsables por la violación a la intimidad de mi familia y ya realizamos la denuncia pertinente", aclaró.

El ex diputado, quien busca arrebatarle la intendencia a Pablo González, señaló que en los últimos días sufrió la destrucción de carteles, una vieja práctica de la "mala política". “En los carteles aparece tajeada mi cara, siendo este un claro mensaje mafioso", expresó Lara, quien agregó que durante toda la campaña fue víctima de calumnias e injurias.

No obstante, subrayó que "a pesar de todo lo que están haciendo será candidato de Orán y trabajará para que estas practicas violentas se acaben de una vez por todas".

Finalmente, solicitó que la justicia investigue a fondo y el domingo Orán pueda celebrar el sufragio con total normalidad y respeto.

Campaña

Baltasar Lara Gros sostuvo que existe una gran desaprobación de la gestión municipal actual, y señaló que la gente quiere buscar nuevos caminos. "Queremos estar más cerca del vecino, de la modernización, de trabajar por todo lo que tenga que ver con loteos sociales y extensión de todo lo vinculado al territorio de la ciudad y trabajar por el desarrollo de Orán, hemos captado mucho la atención de los vecinos”.

Al ser consultado acerca de qué es lo que necesita Orán en este momento detalló: “Uno cuando recorre los barrios y habla con los vecinos ve que hay una gran cantidad de necesidades. La principal queja es la falta de prestación de servicios públicos municipales en los distintos barrios, todo lo que tenga que ver con el alumbrado público, la recolección de residuos, la falta de planificación de extensión territorial de la ciudad para poder darle un lugar donde vivir a un montón de familias que no encuentran un lugar y muchas veces ven en los asentamientos una salida que creemos que no es la correcta y que no apoyamos”.