“Demostramos madurez política, ética y convicciones, eso es lo que va a ganar el domingo”

Así lo expresó Walter Wayar, el candidato a gobernador por el “Frente Entre Todos”, en diálogo con InformateSalta a pocas horas de la veda electoral.

“Una campaña donde 12 gobernadores, entre los que son socios se atacaron, se agraviaron, se dijeron de todo, mientras nosotros sin tener en cuenta lo que ellos decían y hacían, nunca les contestamos, estuvimos con los vecinos recorriendo barrios, recorriendo la provincia”, dijo.

Wayar dijo: “Hemos demostrado madurez política, ética y convicciones, eso es lo que va a ganar el domingo. Ayer fui a un debate que organizó un colegio de Orán, fui y el único que estaba era Del Plá, los demás no lo tuvieron en cuenta por ser un colegio del interior”.

Respecto a la posibilidad de ser el futuro gobernador, el candidato manifestó: “Vamos a tener que hacer muchas cosas distintas porque recibimos una provincia agobiada, destruida en áreas muy sensibles como la salud, la educación, la seguridad. Vamos a tener una política de seguridad muy distinta, donde la policía no muestre un rostro malo sino un rostro amable, con profesionales especializados en los distintos crímenes que hay”.

Wayar se dirigió al electorado y dijo: “no hay muchas opciones, hay una opción que es totalmente dependiente de un poder económico y no me refiero a las personas que trabajaron siempre e hicieron plata, sino un poder económico que está por encima de todos, un poder multinacional que tiene vende patrias en su seno, que no tienen humanidad”.

Agregó que “a ese poder económico que compró al gobierno en el 2007 y durante 16 años destruyó la provincia le vamos a poner límites desde el peronismo, le vamos a demostrar que gobernando con honestidad y priorizando los recursos se pueden llevar adelante el camino al progreso que Salta merece.”