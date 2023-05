Qué hizo Lucas Benvenuto después de que Jey Mammón anunciara su vuelta a la televisión: "¿Por qué no digo nada?..."

Horas después de que Jey Mammón reapareció en redes sociales y habló de las acciones legales que le iniciaría a dos medios de comunicación por exponer un supuesto abuso sexual, Lucas Benvenuto se mostró en redes sociales y habló de su presente en el sur del país.

"Hace rato que hago vida normal. No hay un nuevo Jey Mammón, soy el mismo de siempre. Seguramente que vamos a volver. No sé adonde, pero vamos a volver a la tele”, dijo Jey luego de escándalo con Lucas, en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco en América.

“Sigo igual que siempre, sigo pensando lo mismo de siempre. No sé cuál es el cambio que se ve. Primero fue como una patada en la cabeza, te tenés que levantar, eso puede ser lo que se vea. Pero sigo siendo el mismo porque los no hechos siguen siendo los no hechos, así que no cambia nada”, dijo Mammón, también en tevé.

“Nunca me gustó hacer circo de nada, entonces de las cosas serias menos. Tampoco me gusta anticipar lo que va a pasar, así que bueno, cuando suceda lo que tenga que suceder me sentaré a hablar de lo que está sucediendo. No me gusta decir: ‘Va a pasar esto’. Cuando pase, se enterarán. Mientras tanto pueden hablar con los abogados y ellos le van a contar lo que sucede", aseguró Jey sobre las acciones legales que le iniciaría a Telefé y al programa de Mazzocco.

LUCAS BENVENUTO ROMPIO EL SILENCIO

"Por qué no digo nada? Acá me ven", expresó Lucas desde su redes sociales junto a un posteo en su historial donde se mostraba disfrutando del sur argentino con amigos. Recordemos que el joven está instalado allá hace varios años.

EL POSTEO DE LUCAS TRAS LA REAPARICIÓN PÚBLICA DE JEY

"Estoy ocupado siendo feliz con personas que me aman de verdad", reflexionó Benvenuto, de forma virtual, a través de su cuenta oficial de Instagram. /Paparazzi