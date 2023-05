En Metán acampan dos días por un turno para el médico

Es terrible lo que se vive en Metán. Vecinos acampan no solo por horas, sino por días para conseguir un turno con el neurólogo infantil. Las imágenes son realmente tristes.

Angélica, una abuela, que estaba desde la 8 de la mañana, fue entrevistada a las 15 horas: “me dijeron que mañana me van a dar el turno y estoy dispuesta a pasar la noche aquí porque necesitamos urgente hacer atender a mi nietita”, dijo.

Contó que el mes pasado no consiguió porque había 40 personas antes que ella y está desesperada por un turno. Lo cierto es que no es la primera vez que sucede, y es lamentable.

Natalia Ríos, otra mamá que estaba en el lugar, dijo que cerca de las 2 de la tarde le avisaron que ya había 14 personas, por lo que decidió ir también a hacer la fila y pasar la noche allí.

“Tuve que dejarlo solo, a mi hijo hasta que mi mamá puede ir. Él no puede estar solo, pero no queda de otra, es triste. El neurólogo no vino en abril y es urgente atenderlo. La primera vez, hace 6 meses, conseguí mediante un médico porque era urgente su atención, pero ahora no”, informó.

Horas después, llegó la solución

Las autoridades locales se hacen presentes en el nosocomio para intentar resolver el problema. El dr. Sansone, trabajador del hospital, dijo que ya se está solucionando el tema, que hubo un problema en la parte administrativa pero que, con buena voluntad, se solucionó el tema.

El Senador Daniel Lauría llegó hasta el lugar y sostuvo que “la gente tiene razón de enojarse con los políticos, pero hay cosas que nos sobrepasan”. “Estamos enojados nosotros también, me parece muy triste que la gente tenga que esperar así. Vamos a buscar una solución definitiva porque no puede volver a pasar. La salud no espera”, añadió Lauría.