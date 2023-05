Rodríguez Larreta se pronunció en favor de modificar el sistema previsional y el laboral

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, manifestó hoy que “Argentina necesita un cambio profundo y que sea duradero en el tiempo” y se pronunció en favor de modernizar el sistema previsional, el laboral, los planes sociales y desregulación del funcionamiento de la economía, al disertar hoy en un encuentro de trabajo de los habituales "ciclos de coyuntura" que se desarrollan en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

"Hay que avanzar con un cambio integral para lograr que el equilibrio sea sostenido en el tiempo. Necesitamos una nueva mayoría para gobernar y que esté comprometida con el cambio. Si no construimos un acuerdo no hay reformas. A las trompadas no se imponen los cambios en un sistema republicano y democrático”, remarcó Rodríguez Larreta y mencionó que lo que aspira como modelo de gestión nacional es el que aplica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En ese sentido, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) dijo que desde el día cero de la próxima gestión nacional se tiene que “trazar un rumbo muy claro para alcanzar el déficit cero, pero con eso solo no alcanza"

"Estoy convencido que la Argentina tiene una oportunidad. Tengo la convicción a prueba de balas de que podemos sacar adelante el país. Los argentinos que no llegan al final de la semana y esa es la gran preocupación que tenemos", señaló Rodríguez Larreta durante su exposición.

"No se puede seguir gastando, no se puede seguir emitiendo billetes. Todo ese se tiene que frenar y es lo primero que vamos a hacer”, subrayó.

Asimismo resalto que su presencia en Córdoba fue también para “apoyar a los candidatos de JxC", para las elecciones del 25 de junio, en las cuales Luis Juez y Marcos Carasso conforman la fórmula para gobernador y vice, y Rodrigo de Loredo-Javier Pretto, integran el binomio que aspira a la intendencia de la capital provincial

De la actividad también participó Juez; el presidente de la Bolsa de Comercio, Manuel Tagle, y el extitular del Banco Central durante el gobierno de Cambiemos, Guido Sandleris.