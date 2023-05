“Nos animemos a trabajar y nivelar para arriba”, dijo Bettina Romero al emitir su voto

Minutos después de las 9 horas, en la escuela Benjamín Zorrilla, ubicada en 25 de Mayo 61, emitió su voto la intendenta y candidata a renovar su cargo, Bettina Romero, quien agradeció el trabajo de su equipo y el cariño de la gente.

En la oportunidad, invitó a los salteños a votar con responsabilidad y sin miedos. “Hemos visto a varias personas tratando de hablar de números, lo que hay que hablar acá es del futuro, de lo que viene, de esta Salta que tiene que avanzar y esta Salta que invita a todos a votar”.

“Votemos con alegría, votemos con responsabilidad, sin miedos, mucha gente sintió aprietes, de un lado, bajadas de línea para nada, hoy es un día donde lo que vale es lo que uno razona, compara, analiza, quién es quién, que queremos para Salta”.

Destacó haber podido recorrer cada uno de los barrios y en cada uno tener alguna solución. “Tengo un cariño enorme por esta ciudad, lo he mostrado siempre en mi trabajo público, pero también en la coherencia de mi vida”.

"El descontento es con la mala política, no todos los políticos somos lo mismo y no todos creemos que está todo perdido, le he demostrado que podemos tener una cuidad pujante, una ciudad en la que nos animemos a trabajar y nivelar para arriba".

“Que se acerquen a votar, los invito a que todos participemos, creo que es el momento donde uno reflexiona no somos todos iguales, no tenemos los mismos valores, cada uno sabe lo que el candidato significa y representa, y los invito a que realmente, nos acerquemos a nuestras escuelas a votar”.

Para finalizar, aseguró que la ciudad está de pie. “Todavía falta muchísimo por hacer, y este es el camino, comprometernos para que no se frente la transformación, comprometernos con una Salta siempre pujante, pensando en los jóvenes, en los trabajadores, en la familia”, concluyó.