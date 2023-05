Irregularidades en las elecciones: Un 'bunker' frente a una escuela y votos mal impresos

En medio del desarrollo de la jornada electoral de este 14 de mayo, se suscitaron distintos episodios vinculados a irregularidades dentro del sufragio de los salteños. Uno de estos ocurrió en calle Ibazeta al 1000 de la Capital, donde habría estado funcionando un ‘bunker político’ al frente de una escuela.

Según mostró un móvil del canal El 10 TV, en el exterior de una vivienda particular había una mesa de plástico con unas mujeres sentadas a su alrededor, y un letrero pegado en la pared donde invitaban a quienes no sabían dónde votaban, a que consultaran con ellas la mesa a la que debían dirigirse.

Cuando el móvil del canal citado llegó, las mujeres rápidamente levantaron folletería proselitista, un par de ellas se adentró en el inmueble y otras, pese a que dijeron que veían cómo la gente votaba, se silenciaron cuando fueron avisadas que no podían estar ahí, infringiendo la veda.

“Hay gente del barrio que la corrieron de la escuela y quieren saber dónde votan, no estamos haciendo nada malo”, argumentó una mujer quien luego arremetió contra la movilera diciéndose que “tendrías que asesorarte bien y no inventar lo que estás diciendo”. Cuando la periodista le preguntó qué estaba haciendo mal, la mujer se adentró y no volvió a salir.

Problemas con la máquina

Mientras tanto Multivisión Federal compartió detalles del problema que un votante tuvo en la escuela Juan Carlos Dávalos, en la localidad de Embarcación, quien denunció que cuando imprimía el voto, en la boleta figuraban nombres que no había elegido.

“imprimí y no salía lo que quería votar, cuando controlaba no salía, las autoridades me dijeron que la máquina está bien… yo quería votar tal persona y cuando imprimía la boleta salía otro nombre”, comentó el votante al móvil, quien también consultó con las autoridades de la escuela esta irregularidad.

“Las máquinas están chequeadas, el señor aduce que elige una persona y le sale otra, anulamos los votos y chequeamos el sistema, la máquina funciona correctamente, está la oferta electora correcta y lo que nosotros hemos pulsado salía correctamente”, aclaró respecto a las averiguaciones posteriores.

Punteros

A esto hay que sumar otro caso, en la escuela San José de dicho barrio, donde minutos después de habilitarse las mesas para votar, se habría identificado a un “puntero” quien habría estado intentado captar votos. En base a lo informado por QPS, los denunciantes identificaron a este sujeto como “Ratín Corregidor”, quien junto a un hermano dirigirían una cooperativa.