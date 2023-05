Virginia Cornejo: “Me siento feliz, aportando lo que realmente queremos”

Victoria Cornejo, candidata a vicegobernadora por Juntos por el Cambio, se presentó a emitir su voto en la escuela Jacoba Saravia y en diálogo con InformateSalta se mostró contenta y expectante por la jornada.

“Siempre tengo la ilusión, con todas las propuestas que hacemos de Juntos por el Cambio no solo a nivel provincial sino también a nivel nación, no podemos hablar solamente de los problemas. Me siento feliz aportando lo que realmente queremos para esta política que hemos recuperado”, contó.

Finalmente aseguró que se siente tranquila porque han “dejado un mensaje claro, lo que le hemos dicho a cada salteño, que tenemos la posibilidad de salir de la queja y realmente y poner en pie la provincia”.