Votó Mario Mimessi en Tartagal y dijo que tienen muchas expectativas

En la Escuela Uriburu, en Tartagal, votó el actual intendente Mario René Mimessi, quien busca nuevamente ocupar ese cargo. En diálogo con los medios allí presentes, dijo que están viendo mucha gente votando, comparado con las elecciones anteriores

“Es positivo y tiene que ver con el entusiasmo de la gente no solo aquí, sino en toda la provincia. Tenemos muchas expectativas, y esperamos que hasta la 18 se desarrolle todo con la tranquilidad y normalidad qué hasta ahora hemos visto”, añadió.

Al consultarle sobre cómo se está desarrollando la jornada, sostuvo que con total normalidad, salvo en el Colegio San Francisco, desde donde comunicaban que en dos mesas las maquinas estaba lentas, pero fue solucionado rápidamente.

Contó que, para esperar los resultados, sigue mucho su instinto, su impulso. “Cuando en 2017 gané la intendencia, me enteré sentado atrás de una estación de servicio, me encontré con un amigo ahí, nos pusimos a hablar de pesca y me enteré por los cohetes y por lo gritos. Veremos hoy donde me agarran las 18”, concluyó.