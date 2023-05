Las medidas económicas anunciadas por Nación, ¿ayudarán a mitigar la crisis?

Mientras los salteños estaban votando, desde el Gobierno de la Nación anunciaban un paquete de medidas económicas que intentarán aplacar la crisis económica, más tras conocerse el dato de la inflación de abril del 8%. Dichas medidas implican un aumento en la tasa de interés, mayores controles comerciales, suspensión del dumping, un plan de facilidades para regularizar deudas tributarias y previsionales entre otras.

¿Servirán? ¿Durarán mucho? ¿Sirven para contrarrestar la escalada inflacionaria? Al respecto InformateSalta se comunicó con el economista Julio Moreno, quien dio respuestas negativas para estas interrogantes, diciendo que no vienen a dar soluciones a los problemas de fondo.

“Son medidas a cortísimo plazos, son más medidas de parche que no sirven”, sentenció Moreno directamente agregando que “aquí se necesitan medidas a largo plazo, estas son a corto; el Gobierno tendría que empezar a ajustar con medidas de fondo, como bajar el gasto, la emisión monetaria y empezar a producir”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

Sobre la suba de las tasas, aseveró que “con la inflación que tenemos, están obsoletas, no sirven, tienen que ir acompañando a la inflación sino todas las personas que tienen depósitos o inversiones, se van a pasar al dólar”. Algo que sí rescató es el alivio fiscal previsto, que lo tildó como “lo único positivo, si las Pymes no empiezan a generar trabajo y riqueza, no sé hasta dónde podrán llegar”.