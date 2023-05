Increíble, robaron dos maquinas de votos electrónicos en Orán, no hay detenidos

Si bien las elecciones provinciales 2023 se desarrollaron el día domingo 14 de mayo aún sigue dando que hablar. Esta vez en Orán surgió un hecho que llama la atención, más aún que no fue resuelto.

El hecho habría ocurrido el domingo horas antes del inicio del acto electoral. Desconocidos ingresaron al colegio secundario N° 5089 y se robaron dos maquinas para voto electrónico, ante tal hecho se dispuso desde la empresa proveedora del servicio repuso con dos máquinas suplentes para que se desarrollo el escrutinio con total normalidad.

Lo cierto es que aún se supo desde Gendarmería Nacional que no se recuperó las maquinas ni se identificó a nadie. Se aclaro además que las maquinas robadas no tenían instalado el Software por lo que no representa un peligro, informó Norte Ya.