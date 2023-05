Cris Morena publicó una foto con su nieta Azul y es idéntica a Romina Yan

A través de su cuenta personal de Instagram la conocida productora de televisión Cris Morena compartió una foto de su nieta Azul Giordano, hija de Romina Yan, por su cumpleaños numero 17 y sus seguidores se quedaron sorprendidos por el enorme parecido de la joven con su fallecida madre.

En la publicación donde se veía un breve video de muchas fotos durante la vida de la cumpleañera comentó: “Achu: celebro de vos, tu capacidad de hacer fácil lo que parece difícil. Tu fuerza para luchar por tus sueños. Tu inmensa sonrisa siempre. Tu ternura con los bebés y los niños. Tu juego eterno. Tu seguridad y coraje. Tu amor por la música y tu valentía para bucear en lo más hondo de tu alma”.

Asimismo, continuó expresando: “Tu inmensa fortaleza en tus juicios. Tu forma de ver en todos siempre lo mejor, lo bueno, lo valioso. Tu amor profundo por toda tu familia, en especial por tus hermanos. Te amo, abuela Titi”.

Por su parte, los seguidores de la productora comenzaron a resaltar lo parecida que se veía la joven con su madre, indicando: “Se parece mucho a Romina”, “Es re parecida a Romina, sobre todo en la sonrisa”, “La sonrisa de Romina... Hermosa”, “Hermosa. Es el calco de Romi”, y “Igual a su mamá”, entre otros comentarios.

Cabe recordar que durante una entrevista en noviembre del año pasado en la Peña de Morfi, la productora habló sobre como la afectó la muerte de su hija, explicando que que estuvo “muerta por tres años”.

Allí explicó: “Ahí empecé a escribir como una bestia. Es lo único que a mí me levanta cuando me estoy cayendo. Yo escribo mucho y me encanta escribir canciones. Lejos de cerrarme, las capas creativas se me abrieron todas... con un dolor enorme”.