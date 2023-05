Mañana accidentada, motociclista en código rojo en Juan XXIII y una mujer lesionada en av. Bolivia

Casi en simultáneo se produjeron esta mañana dos siniestros viales de consideración en la ciudad. Uno de ellos tuvo como escenario avenida Juan XXIII pasando Belgrano, allí un remisero fue colisionado por detrás en su lateral izquierdo por un motociclista que cayó pesadamente al asfalto.

Tras caer, a pesar de llevar casco terminó con múltiples lesiones y fue derivado en código rojo al hospital San Bernardo. El remisero se mostraba conmocionado con lo que sucedió. "Me sorprendió el golpe, me estaba queriendo estacionar con baliza, no lo vi. Estaba queriendo levantar los pasajeros del frente. Venía solo, con casco y todo, lo ayudé a que se recueste y no lo moví, vino el SAMEC, le dieron los primeros auxilios y lo llevaron. Obviamente lo material se arregla, lo importante que estaba bien" cerró por Multivisión.

El otro siniestro que dejó como saldo a una mujer herida y trasladada al hospital ocurrió casi a la misma hora, sobre Avenida Bolivia pasando el giro de los Cuarteles en sentido Norte-Sur. Tres autos colisionaron y una ocupante del último rodado resultó con lesiones.

Hay gran congestión vehicular en avenida Bolivia con desvíos por Mitre. Igual situación se vive en Avenida Juan XXIII en sentido Norte.