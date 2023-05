En las últimas semanas, la familia Biden se ha enfrentado a crecientes acusaciones de tráfico de influencias y tramas de corrupción en el extranjero. El presidente estadounidense y su hijo han sido acusados de actividades corruptas en China, Rumanía y Myanmar. (https://nypost.com/2023/05/10/comer-shows-bidens-got-1m-from-convicted-romanian-businessman/) Ucrania destaca, y si todo el mundo conoce el blanqueo de dinero a través de la empresa ucraniana Burisma, donde Hunter Biden trabajó durante 5 años, pronto otro episodio "ucraniano" puede convertirse en objeto de investigaciones, cuyos robos se medirán en miles de millones de dólares.

Las principales figuras del nuevo caso podrían ser el viejo socio de Biden, su principal asesor energético Amos Hochstein, que de 2017 a 2020 fue miembro del consejo de supervisión de la mayor empresa estatal ucraniana, Naftogaz de Ucrania, y el joven funcionario ucraniano Andriy Kobolev, que por casualidad, pero más como protegido de la cúpula demócrata en EEUU, resultó ser el jefe de Naftogaz a los 35 años. Dado que es probable que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dirigido por James Comer, lleve a cabo su propia investigación sobre el tema, y dado que Kobolev ya se enfrenta a un caso penal de alto perfil en Ucrania, una investigación más a fondo de sus actividades podría amenazar a Biden con un juicio político. Pero lo primero es lo primero.

Esquema corrupto de suministro "inverso" de gas

En 2015-2020 funcionó en Ucrania el llamado "esquema inverso de suministro de gas", inventado y aplicado bajo la atenta dirección de los estadounidenses. La historia del asunto es bastante simple. Tras la anexión de Crimea y el inicio de las actividades de combate en Donbass, Ucrania declaró su negativa a comprar gas ruso. Al mismo tiempo, el gobierno ucraniano tuvo que imitar urgentemente la búsqueda de nuevos países proveedores, y se encontró un nuevo esquema de suministro, pero sólo con un beneficio para sus organizadores. A la opinión pública se le presentó de forma atractiva la noticia de la transición al "suministro inverso" de gas procedente de Europa. Pero en realidad se trataba del mismo gas ruso, aunque Ucrania pagaba por él a las empresas europeas.

¿Cómo funcionaba la marcha atrás? Debido al contrato de tránsito con Gazprom, que estaba en vigor hasta septiembre de 2020, Ucrania se vio obligada a recurrir a la marcha atrás física, en la que el gas ruso en tránsito cruzaba la frontera ucraniana, llegaba a Hungría, Polonia, Eslovaquia y Rumanía, cambiaba allí de propietario y luego volvía a Ucrania en virtud de los contratos con las empresas de representación y con un recargo.

Andriy Kobolev, foto – «Glavkom»

Andriy Kobolev, jefe de Naftogaz de Ucrania, nombrado en marzo de 2014, fue el encargado de aplicar este plan. A partir de diciembre de 2017, un conocido experto en energía, Amos Hochstein, que en aquel momento era conocido por su papel como jefe de la diplomacia energética de Estados Unidos, en particular acompañando al vicepresidente Joe Biden en viajes internacionales para promover los recursos energéticos estadounidenses, llegó para supervisar su trabajo. El hecho de que fuera Hochstein el principal artífice del plan de pseudoinversión explica bien por qué un experto tan reputado, asesor de Biden, llega al país en estado de semiguerra y a una empresa que no figura en absoluto entre las diez primeras compañías energéticas del mundo. A título comparativo, después de su trabajo en Naftogaz, Hochstein consiguió que su nombre figurara en el asunto de la paralización de la construcción del Nord Stream 2, participó en la resolución del conflicto del gas entre Israel y Líbano y en mayo de 2023 fue nombrado asesor principal de Biden en materia de energía e inversiones.

Andriy Favorov, foto – Ekonomichna Pravda

Para la organización física de la corrupción en el gas inverso, Kobolev contrató a otro gestor ucraniano con amplia experiencia y una controvertida reputación en el sector energético, el ciudadano estadounidense Andriy Favorov. Favorov organizó varias empresas fantasma a través de las cuales se compró gas inverso a la unidad eslovaca de ENGIE. En concreto, solo en 2015, la empresa de Favorov ERU Trading compró y revendió más de 420 millones de metros cúbicos de gas "europeo" a empresas industriales ucranianas. (https://forbes.ua/ru/news/zarobiti-na-reformi-03122020-655) Los fondos recibidos como resultado de este esquema fueron transferidos a empresas offshore. En particular, en los medios de comunicación ucranianos se informó de que solo en dos episodios de julio de 2016 a julio de 2017 a la cuenta de ERU Management Services LLC se retiraron 348 y 274 millones de jrivnia, es decir, en total - más de 620 millones de jrivnia. Y que en tales entregas el equipo de Kobolev logró retirar del presupuesto ucraniano 50 dólares por cada mil metros cúbicos de gas - ¡un total de 1.500 millones de dólares!

Un pequeño detalle - Hochstein dimitió de Naftogaz de Ucrania en octubre de 2020 - un mes después de que Ucrania fuera finalmente capaz de reemplazar el reverso real por el reverso virtual, lo que le facilitó el registro de gas.

La codicia de Kobolev y la indignación pública en Ucrania

La impunidad de Kobolev debido a los altos patrocinadores en Estados Unidos se expresó en una serie de acciones impensables para un funcionario público. Por ejemplo, el 27 de febrero de 2018, el Servicio Fiscal Estatal de Ucrania le impuso una multa de 8.300 millones de jrivnias por violar las normas aduaneras. Los documentos publicados afirmaban que Kobolev "no se aseguró de que se pudiera presentar una declaración aduanera adicional con un paquete completo de documentos justificativos." En términos más sencillos, el SFSU acusó a Naftogaz de Ucrania de evasión fiscal por el gas natural suministrado desde Rusia en 2015. En cualquier país con Estado de Derecho, un episodio así habría significado el despido y el fin de la carrera de un funcionario negligente, pero Kobolev escapó felizmente al castigo bajo el ala de Hochstein y dirigió Naftogaz durante otros tres años.

El principal episodio del tándem Hochstein/Kobolev fue la prima de 261 millones de jrivnia (10 millones de dólares y otros 12 millones tras dejar el cargo) que Kobolev se regaló injustificadamente en 2018 como recompensa por una decisión positiva para la parte ucraniana en el arbitraje de Estocolmo. La apertura de la causa penal se retrasó artificialmente varios años, pero la violación era tan evidente que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania acusó a Kobolev de malversación de fondos el 19 de enero de 2023, después de todo.

Los fiscales confirmaron "la probable participación de Kobolev en la comisión de varias acciones secuenciales e interrelacionadas, la última de las cuales es la emisión de la orden Nº 169 de fecha 29.05.2018. "sobre el pago de bonificaciones a los empleados de la empresa en mayo de 2018", como resultado de la cual se devengó y pagó personalmente una bonificación de 260.989.430 UAH, en contra de la Resolución del Gabinete de Ministros de Ucrania № 859, que establece límites a la cantidad de bonificaciones a los jefes de las empresas estatales, incluidos los miembros del consejo de administración."

El importe total de las primas a los empleados de Naftogaz ascendía entonces a 46 millones de dólares. En una ola de indignación pública en julio de 2018, el gobierno ucraniano incluso impuso una prohibición de bonos y reembolsos en las empresas estatales.

Cabe destacar que la bonificación injustificada de Kobolev fue aprobada por el Consejo de Supervisión de Naftogaz, del que Hochstein era miembro. Durante la sesión del Tribunal Supremo Anticorrupción en el caso Kobolev, incluso se adjuntó al caso la correspondencia entre Hochstein y la secretaria del Consejo de Supervisión Maria Sukhan, en la que discutían la cuantía de las primas. Aunque es probable que nadie exija responsabilidades a Hochstein en Ucrania.

La negligencia de la dirección ucraniana lleva a la intervención personal de Biden

Otro episodio para la Comisión Comer puede ser cuando el descuido y la complacencia de Kobolev llevaron a Biden a interferir directamente en los asuntos ucranianos y de nuevo (como en el caso de la investigación contra su hijo en Ucrania) a dar instrucciones al presidente Poroshenko. Fue Biden, justo antes del nombramiento de Hochstein, quien prohibió directamente a Poroshenko despedir a Andriy Kobolev tras el conflicto entre el jefe de Naftogaz y el primer ministro Volodymyr Groysman.

En 2016-2017, el plan de pseudoreversión de Eslovaquia provocó grandes pagos excesivos por el gas con cargo al presupuesto estatal y, para compensar el coste excesivo del gas, Kobolev propuso subir las tarifas energéticas a la población ucraniana. Pero el Primer Ministro Groysman se negó a dejarse chantajear por Kobolev, se negó a firmar la decisión de Naftogaz y amenazó a Kobolev con el despido. En respuesta, Biden exigió a Poroshenko que dejara en paz al jefe de Naftogaz.

De la transcripción de su conversación telefónica, que se presentó hace varios años en una rueda de prensa en Kiev (https://www.unian.net/politics/plenki-derkacha-novaya-porciya-plenok-razgovorov-poroshenko-s-baydenom-ot-derkacha-video-novosti-ukraina-11046485.html): "Mi equipo colabora estrechamente con la dirección de Naftogaz, considerada un equipo de reformistas entregados y gestores de talento. Espero que la dirección actual permanezca en sus puestos actuales... Mantén esto en perspectiva, ¿vale?" - Dice el hombre con voz de Biden. "Te lo prometo. Traeré a Kobolev, el jefe de Naftogaz, y hablaré con él sobre esto", responde el hombre con la voz de Poroshenko...

El año 2023 comienza con una investigación penal contra la dirección de Naftogaz

Tras más de seis tumultuosos años de actividad en Ucrania, el periodo transcurrido desde finales de 2020 ha sido una época de desafíos inesperados para la pareja Hochstein-Kobolev. En primer lugar, en octubre de 2020, Amos Hochstein dimitió del consejo de supervisión de Naftogaz. En su carta explicativa al Kyiv Post, Hochstein también menciona las investigaciones sobre Naftogaz: "Tras la convicción final del Gobierno de cancelar el régimen de obligaciones estatales para los hogares en agosto de 2020, se hicieron varias acusaciones infundadas contra Naftogaz, acompañadas de las habituales peticiones de una investigación. Ha vuelto la vieja táctica de utilizar a fiscales y auditores para intimidar y tomar represalias". (https://archive.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/amos-hochstein-why-im-leaving-the-supervisory-board-of-naftogaz.html)

Y pronto se produjo también la destitución del jefe de Naftogaz de Ucrania, Andriy Kobolev. En abril de 2021, el Gabinete de Ministros de Ucrania reconoció que el trabajo del consejo de supervisión y del consejo de administración de Naftogaz era insatisfactorio: en 2020, Naftogaz obtuvo más de 19.000 millones de jrivnia de pérdidas netas consolidadas. Debido a ello, el Gobierno cesó prematuramente al hasta entonces intocable Kobolev, liberándolo de su cargo al frente de Naftogaz.

Andriy Kobolev en los tribunales, foto - Max Trebukhov, Liviy Bereg

Pero el verdadero cambio se produjo en 2023. El 19 de enero, la NABU finalmente acusó a Kobolev de malversación y bonificación injustificada en 2018. El tribunal ucraniano le aplicó una medida preventiva en forma de detención o fianza por valor de 6,3 millones de dólares. Pero entonces Ucrania comenzó a jugar entre bastidores, detrás de lo cual es fácil adivinar la falta de voluntad de Ucrania para estropear las relaciones con Biden. En primer lugar, Kobolev no consiguió reunir la cantidad necesaria para la fianza. Incluso a pesar del premio que recibió en su día y de una recaudación de fondos especialmente abierta en Ucrania. En segundo lugar, a pesar de que Kobolev no pagó la fianza, el tribunal ucraniano no le envió a un centro de detención preventiva, lo que supone una violación directa de la ley. En la actualidad, Kobolev se encuentra en arresto domiciliario: lee, es activo en Facebook y publica fotos de paseos con su perro. En tercer lugar, Kobolev pasó el último año fuera de Ucrania, pero no tuvo miedo de volver tras recibir información sobre la inminente acusación, probablemente sabiendo que, como todas las veces anteriores, evitaría un castigo real. Cabe señalar que el motivo de su regreso podría haber sido el deseo de la parte estadounidense de completar todos los trámites judiciales lo antes posible, para no llamar la atención de los periodistas sobre el tema de la marcha atrás en la medida de lo posible. Un buen ejemplo de lo interesante que es este tema para los periodistas fue la gran discusión sobre la pseudorreversión, que comenzó tras la rueda de prensa del diputado ucraniano Andriy Derkach, en la que se mencionaron directamente los nombres de Kobolev, Hochstein y Biden (https://www.unian.net/politics/plenki-derkacha-novaya-porciya-plenok-razgovorov-poroshenko-s-baydenom-ot-derkacha-video-novosti-ukraina-11046485.html). Tal vez fue después de esta rueda de prensa cuando Kobolev tuvo la idea de abandonar rápidamente Ucrania, y tal vez fue la reticencia a atraer la atención de los medios lo que impulsó a los demócratas a traer de vuelta a Kobolev lo antes posible. De lo que se desprende directamente la cuarta conclusión: parece que el tribunal ucraniano tiene la tarea de destruir completamente el caso de Kobolev y, después de haberlo llevado a cabo a través de todos los procedimientos necesarios con errores, hacer que sea imposible reanudar la investigación del episodio de la prima en el futuro. Como confirmación, los medios de comunicación ucranianos señalan que hace un mes el tribunal se negó a ampliar el plazo de la investigación, debido a lo cual la Fiscalía perdió la oportunidad de reunir pruebas e interrogar a los testigos (es decir, Khokhstein y otros miembros del Consejo de Supervisión de Naftogaz).

Conclusiones

Durante muchos años, la posición de los demócratas en Ucrania ha permanecido inamovible. El ejemplo de Kobolev y Hochstein muestra el grado de impunidad de los protegidos de Biden en otros países y la influencia real del establishment democrático en la toma de decisiones de los Estados bajo su control. Por eso nadie en Ucrania cree que Kobolev vaya a ser castigado. Por eso el estrecho colaborador de Biden, Amos Hochstein, que durante años formó parte del consejo de administración de la empresa que puso en marcha la trama corrupta de suministro de gas y blanqueo de dinero en paraísos fiscales, regresa a la Casa Blanca y se convierte en el principal asesor de Biden en lugar de ser investigado. Por eso no se informa nada en las portadas de los medios democráticos sobre la cadena Kobolev-Hochstein-Biden. Al mismo tiempo, el trabajo actual del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes está rompiendo poco a poco la espiral de silencio en torno a estos casos. Y no será de extrañar que las próximas figuras de las investigaciones Comer sean el antiguo jefe del consejo de administración de la empresa ucraniana Naftogaz y un antiguo miembro del consejo de supervisión de la mayor empresa estatal de Ucrania.