Aseguran que el desfinanciamiento municipal es “falso” e insisten con rever el aumento de impuestos

El Concejo Deliberante mantuvo ayer una reunión ampliada con Alejandro Levin, titular de la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta, con el objetivo de tratar el proyecto de ordenanza de Agustina Álvarez Eichele para dar marcha atrás con el aumento del 30% de la unidad tributaria previsto para julio, de acuerdo a lo aprobado en diciembre en el presupuesto municipal.

Según manifestó la edil, parte de la oposición al proyecto argumentó de que se iba a desfinanciar a la ciudad, lo que aseguró es “totalmente falso”. Según indicaron los funcionarios, el aumento representa una recaudación de entre 70 y 100 millones por mes.

En diálogo con Hora de Voces (FM Ya 91.3), dijo que “hay que tener en cuenta que cuando ellos proyectaron el presupuesto no tuvieron en cuenta la recategorización que se hizo a posterior y no nos dijeron que tenían en mente hacerla. Con la recategorización, dicen ellos que más o menos se cobran unos 20 millones de pesos por mes”, informó.

En ese sentido, con la recategorización la Municipalidad obtendrá en un año 240 millones de pesos, y el total que se sumará por los meses con el aumento del 30% será de 500 millones; por lo que la “pérdida” de lo proyectado en el presupuesto será de 300 millones, lo que la concejala remarcó que “no es nada comparativamente con el monto del presupuesto”.

“Espero que teniendo en cuenta los números y todos puedan tomar otra decisión. Está vez depende del Concejo Deliberante, no depende de nadie más, no depende de los funcionarios de la Municipalidad. Teniendo en cuenta que el desfinanciamiento no es real, habría que tomar otra postura”, dijo.

Además, Álvarez manifestó que no estaba de acuerdo con la convocatoria a los funcionarios municipales pero que en dicha reunión “quedó claro que no hay desfinanciamiento”. A ello, agregó que la población exige achicar el gasto público para darle “un alivio fiscal a la gente”.

“Yo no soy una persona que actué con falta de criterio y responsabilidad. Entiendo que hay actualizaciones necesarias, por eso hace dos años vote a favor entendiendo la realidad inflacionaria”, sostuvo