Fue al médico por un problema de espalda y la abusaron: “Metió su mano…”

Luego que tomara estado público el caso del odontólogo Marcos Adrián Abrebanel, quien fue denunciado por abuso sobre una paciente menor de edad, continúan conociéndose casos de violaciones por parte de profesionales de la salud, dejando en claro que los depredadores pueden ocultarse en cualquier oficio o profesión.

En una denuncia que fue dada a conocer en AM840, una mujer, quién pidió reserva de identidad, de solo 26 años, relató que fue víctima de abuso el pasado 14 de febrero por parte de un traumatólogo, al que identificó como Federico Correa, quien, según dijo, ya se encuentra imputado por lo sucedido.

La mujer contó que acudió al consultorio del profesional debido a un fuerte dolor de espalda, que luego supo, a través de las radiografías, se trataba de una hernia de disco, a la que se sumaban dos pinzamientos de vertebra y una desviación en la cervical.

El primer encuentro fue en el consultorio de Más Salud, ubicado en calle Santa Fe entre Urquiza y San Martín. “Ese día me dice que agende su número para que él me pase el número de alguna colega para hacer empezar fisio”, inició su relato.

A raíz de los intensos dolores, agendó una nueva cita, esta vez, en la clínica de Gral. Güemes y Adolfo Güemes, oportunidad en la que, según dijo, fue víctima del abuso. “Se supone que yo buscaba las pastillas y me iba, porque no tenía ni un turno acordado”, contó.

“Me acosté en la camilla y me empezó a tocar todas las partes del pectoral, los costados, los pechos"

La mujer relató que el profesional le pidió que se acueste en la camilla, y luego comenzó el horror. “Me acosté en la camilla y me empieza a tocar todas las partes del pectoral, los costados, los pechos, me decía que hay veces que la contractura está en toda la parte de adelante y no atrás. Que todo retumba. En eso, me empezó a tocar”, expresó.

“Mientras me toca todo bajo la remera, me dice que me de vuelta, y en lo que yo me doy vuelta, me apoya su miembro al costado de mi mano, ahí me empecé a poner mal, tensa, y adentro mío me empezaron a pasar miles de cosas”, relató, casi al borde de las lágrimas.

"Me apoyó su miembro al costado de mi mano"

En un momento, según el relato, el médico se acercó a ella y la besó. “Estaba callada, tenía miedo a que me pase algo, a que me golpe, me pegue”, dijo.

Lo que vino después fue aún peor. “Después de eso, me vuelve a poner delante de él, queda atrás mío, mete su mano dentro de mis partes íntimas y hace que con la otra mano yo le toque sus miembros”, contó horrorizada.

“Fui para que me atiendan, que me den soluciones de como yo estaba y terminé siendo abusada”

Para finalizar, contó que hizo la denuncia correspondiente y que la causa ya se encuentra en la justicia. “Le conté a mi mamá, sentía vergüenza. Me siento mal, de solo recordar todo, y él ahora dice que no me conoce, que yo no soy su paciente, que nunca me atendió”, concluyó.