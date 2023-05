"Nos juntamos cuando vimos a Argentina en peligro": sin candidaturas confirmadas, de Pedro y Massa se mostraron juntos

Luego de acompañar a Cristina Kirchner durante su discurso en Plaza de Mayo el pasado jueves y mientras el Frente de Todos acelera sus definiciones electorales de cara a las PASO, los ministros Sergio Massa y Eduardo “Wado” De Pedro -quienes suenan como posibles candidatos a encabezar la fórmula presidencial dentro del oficialismo- se mostraron juntos este sábado.

Fue durante la inauguración del tren turístico que une Mercedes con Tomás Jofré donde el encargado de la cartera de Economía y del ministerio del Interior encabezaron un acto con tono de campaña donde estuvieron rodeados de vecinos y militantes que los recibieron en medio de una ovación.

Eduardo De Pedro fue el primero en tomar la palabra. Lo hizo mientras la militancia presente repetía su nombre y alentaba por su postulación. “Wado, Wado” o “Wado Presidente” fueron algunos de los gritos que se escucharon antes que comenzara un discurso en el que elogió numerosas veces a Massa y destacó su gestión haciendo referencia a la frase de la “papa caliente” realizada por la Vicepresidenta en los últimos días.

Además, lanzó un guiño a Axel Kicillof, otro cuyo nombre se menciona como representante del FDT en las próximas elecciones: “Nuestra generación, con Sergio y con Axel y con el resto de los compañeros vamos a repensar ideas nuevas para un mundo nuevo. Hay que rediseñar el sistema de ferrocarriles para un modelo productivo, distinto. Vamos a seguir trabajando en esta Argentina federal. Vamos a seguir trabajando en un modelo productivo que permita arraigo”, dijo De Pedro.

Luego elogió a Massa, remarcando la continuidad del funcionario en el escenario político: “Él va a seguir poniendo el cuerpo. Agarró una papa caliente y va a seguir poniendo el cuerpo”. Y pidió apoyo: “Vecinos, apóyenos. Necesitamos la fuerza, el acompañamiento para seguir soñando con una Argentina federal con trabajo y educación. Vamos a seguir construyendo este modelo productivo con inclusión”.

Minutos después fue el turno del ministro de Economía, quien también habló en clave electoral. Tras abrazarse numerosas veces con Wado a lo largo del acto, se refirió a su relación con el encargado del Interior y subrayó: “Con Wado compartimos muchas horas, muchos días, mates. Nos peleamos en algún momento. Nos juntamos cuando vimos a Argentina en peligro, cuando vimos que no había límites y todo era para unos pocos. Empezamos a pensar como repensar esa idea de la gran familia que hoy representa el Frente de Todos, con sus diferencias. Con el sueño de un país federal y conectado”.

Y añadió: “La verdad es que si hay algo que elegimos fue seguir adelante. Tratar de tomar decisiones siguiendo adelante. Como dijo Wado, podemos cometer errores. Los cometimos, muchos. Pero no tengan dudas que gobernamos con el corazón en la mano y pensamos la Argentina con convicción y sueños de futuro. Y eso no va a cambiar. Podemos tener un lugar o el otro, no tenemos preocupación por cual es el lugar que nos toca”.

El acto realizado este sábado, donde también estuvieron presentes el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano y el intendente local Juan Ustarroz, ocurrió luego de que Massa y De Pedro se mostraran acompañando a Cristina Kirchner durante su discurso en Plaza de Mayo, donde había expectativas por que la Vicepresidenta se refiriera al armado electoral del oficialismo.

Horas después, ese mismo jueves, Wado publicó un sugestivo video donde retomó la idea de “que los hijos de la generación diezmada tomen la posta”, mientras paralelamente aparecieron afiches de ambos en diferentes puntos del AMBA.