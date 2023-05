Amenazaron a la concejal que reveló cuánto cobran los legisladores

Tema comentado durante los últimos días fueron los números que se dieron a conocer en la previa al fin de semana largo cuando, en la reciente sesión del Concejo Deliberante, una edil indicó cuánto está percibiendo de sueldo un concejal capitalino.

Fue la edil Emilia Orozco quien, pidiendo a sus compañeros hacer una autocrítica y dejar a un lado el discurso que dicen solo para quedar bien con la tribuna, explicó que un concejal en Salta Capital recibe $711.000 en concepto de dieta y un total de $193.636 por funciones legislativas.

Aproximadamente $900.000 mensuales es el salario de un concejal

Con las pertinentes repercusiones y los comentarios a la orden del día, la legisladora vecinal compartió en sus redes sociales los comentarios que le dejaron en las redes sociales, muchos de esos mensajes intimidantes como amenazantes, todos iguales de graves.

En las capturas de esos mensajes y que replicó el diario El Tribuno, se pueden leer expresiones como “Mmm cuidenlá que puede ser que se haga daño”, “Y esas fueron sus últimas palabras”, o también “La nismearon seguramente”, con varios comentarios de este tipo en relación a la muerte del fiscal Alberto Nisman.

La concejal de Ahora Patria no se quedó callada y, mediante las stories de su perfil en la red social Instagram, dijo no temer en represalias tras dar a conocer el sueldo legislativo, el cual todos los meses tiene incrementos, según afirmó en el recinto. “Qué parte no entendieron. No les tengo miedo”, dijo con palabras grandes en un fondo negro.