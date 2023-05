Consumo de anabólicos: ¿Cuáles son las consecuencias para la salud?

Luego de que el actor Arnold Schwarzenegger, conocido por su papel en Terminator, hablase de los efectos que tienen los esteroides y anabólicos en el cuerpo InformateSalta dialogó con el doctor Bernardo Biella quien se sumó a la advertencia.

"Los anabólicos se utilizan para aumentar el volumen de la masa muscular, tienen una fórmula química similar muy similar al colesterol y similar al estrógeno y la testosterona", comenzó diciendo el especialista respecto a lo que procesa el cuerpo cuando se ingieren este tipo de sustancias.

Estas hormonas que ingresan al cuerpo, pueden ocasionar efectos secundarios muy notorios. En las mujeres, el consumo de anabólicos puede generar; "voz gruesa, genera hipertrofia del clítoris e hipotrofia en las mamas. Esto parecería que no es nada, pero además puede generar cáncer de los genitales por el exceso de hormonas o cáncer de mamas".

Mientras que en los hombres, "genera una disminución de la libido y de la potencia sexual porque tiene más estrógenos lo que le quita el deseo sexual. Puede provocar disfunción eréctil".

Se debe considerar que también provoca que crezca el corazón, "lo que les puede generar insuficiencia cardíaca, además el exceso de anabólicos produce que se llene de colesterol las arterias lo que puede generar infartos o ACV".

La palabra de los gimnasios

Para conocer el punto de vista de los deportistas y aficionados a los gimnasios, InformateSalta se comunicó con Maximiliano Kripper, propietario de los gimnasios MK.

Kripper explicó que existe una gran desinformación al respecto y que se debe diferenciar entre "lo que es un anabólico esteroide y lo que es una comida anabolizante".

Es que "mucha gente en su ignorancia cree que una proteína, un aminoácido o la queratina tiene estas cosas que pertenecen al rubro de los esteroides pero no. Es un producto que te ayuda a reparar lo que perdiste en un entrenamiento".

Por otro lado, "los esteroides si afectan mucho la salud, en mayor medida cuando el uso es indiscriminado y de personas que desconocen del tema. Son productos como cualquier droga que prometen mucho y hay mucha ignorancia en las personas que a veces lo recetan".

"Los esteroides juegan con la ansiedad de un chico"

"Creen que les va a hacer bien porque da un poco de fuerza y desarrollo. Juega con la ansiedad de un chico, el problema es cualquier chico que llega a los gimnasios y cualquier persona que se lo ofrece. Lejos de hablarlo como taboo hay que hablarlo para que los chicos entiendan porque no hay que usarlos. Hay que enseñar del tema y cuál es la manera de tener una buena salud física".

Para él, nada reemplazará la constancia en el ejercicio lo cual genera resultados cuando se acompaña de una dieta acorde a las necesidades nutricionales de la persona.

¿Hay una edad para hacer ejercicio?

Siempre el ejercicio físico es saludable si se acompaña de los correspondientes chequeos médicos y se atiende a las recomendaciones de los profesionales. Hasta hace no mucho tiempo, era común escuchar que los adolescentes no podían hacer ejercicio porque detendrían su crecimiento. Consultado sobre esto, Biella sostuvo que se debe recurrir a un profesor de educación física o entrenador que conozca sobre la fisionomía humana.

"Cuando llega un niño que no ha desarrollado la longitud del cuerpo, no debe realizar actividad física que comprometa la elongación de los huesos largos para que no comprometa la altura", de la misma forma, "a la tercera edad la puedo hacer trabajar, pero controlando su ritmo cardíaco".