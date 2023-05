Desgarrador: una nena de 11 años murió en el colegio tras ingerir clonazepam

Una nena de once años murió este lunes en Perú tras ingerir Clonazepam en la escuela por un reto viral conocido entre los chicos como “el reto de la pastilla”, que consiste en tomar el fármaco y “ver quién se queda dormido primero”.

El dramático episodio ocurrió durante la mañana en el colegio Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia. Según el sitio Perú 21, la alumna ingirió una pastilla por un reto viral y pronto comenzó a sufrir convulsiones.

La alumna fue trasladada por auxiliares del colegio a una posta médica y luego de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida y terminó muriendo por un derrame cerebral.

Los padres de la nena exigieron explicaciones sobre lo ocurrido al centro escolar, ya que circulan varias versiones. “No sabemos qué pasó. (...) La obligaron unos alumnos del sexto grado. No sé dónde fue exactamente, si fue en el baño o en el patio, fue dentro del colegio”, declaró el papá al canal América Noticias.

Por eso, el hombre pidió que se analicen las cámaras del centro escolar para saber qué ocurrió: “Hay testigos que dicen que había dos niños, que uno se negó. Hay versiones que entraron niñas encapuchadas, que la agarraron, hay varias versiones. Por eso quiero ver las cámaras, quiero evidencias”, pidió.

El papá de la alumna contó que estaba trabajando en un taller con su esposa cuando les avisaron de lo que había pasado. “La maestra nos dijo que no reaccionaba. Queremos justicia, esto puede haberle pasado a cualquiera. Es injusto lo que está pasando”, dijo

“Cuando llegamos al Cayetano me dijeron que ella había tomado una sustancia, yo pensé que era una indigestión, cuando me dijeron la sustancia ahí se puso grave y en la tarde me dijeron que tenía un derrame cerebral, tomó dos pastillas, una rosada y una azul”, dijo la madre a Buenos Días Perú.

Las autoridades del colegio dijeron que este es el primer caso de este tipo, aunque otros alumnos contaron que ya hubo antecedentes en la escuela. Una estudiante le dijo al diario La República que ella también había participado del reto viral y que “casi se muere también”.

Según dijo el desafío consiste en tomar dos pastillas; sin embargo, ella indicó que solo tomó una y que aun así le hizo efecto rápidamente. “Tomé uno y me desmayé, me levanté, me fui para mi casa y me desmayé allí”, detalló.

La joven aseguró que las pastillas las consiguen alumnas de quinto o cuarto de secundaria, pero desconoce a cuánto las venden o quién las obtiene. “A mí me lo dieron y por curiosidad lo probé”, señaló.