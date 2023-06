Cómo es el circuito con el que azafatas y tripulantes traen iPhones, joyas, ropa y muchos otros productos del exterior

Es un circuito aceitado, que existió siempre. Solo cambian los protagonistas. En la actualidad, el más importante es el de un comandante retirado argentino que hace de nexo entre joyeros (generalmente norteamericanos y españoles) y tripulaciones de Aerolíneas Argentinas.

El ex piloto también tiene vínculos con reducidores de relojes robados y joyeros de la calle Libertad. Ellos son sus mejores clientes, y de quienes recibe la mercancía a transportar. Su próximo paso es el encuentro con azafatos, que son fundamentales en la cadena de envíos. "Por lo general los cita en una estación de servicio o un bar cerca de la casa de la persona de la tripulación. Siempre 48 horas antes del vuelo, o menos", cuenta una persona que conoce los detalles de la logística aérea.

Cada tripulante recibirá una bolsa ziploc con relojes y piezas de oro. Más la oferta de llevar hasta 9.999 dólares, lo permitido por las autoridades. Solo en ese "trámite" un tripulante puede ganarse mil dólares por viaje. O más, porque luego de entregar en joyerías de Miami y Nueva York, o en los mismos hoteles en los que se alojan, si quiere, puede traer cosas en el vuelo de regreso a Buenos Aires.

La azafata de Aerolíneas Argentinas Daniela Carbone (47) continúa detenida por decisión de Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora. Se la acusa de ser la autora de la amenaza de bomba del 21 de mayo pasado, en el vuelo AR1304 de Aerolíneas Argentinas, con destino a Miami, que debió ser evacuado en su totalidad (270 pasajeros).

Carbone viajaba habitualmente a Miami, uno de los destinos más codiciados por los azafatos, junto a Nueva York, Roma y Madrid. La detuvieron en el arribo a Buenos Aires. En su carry on llevaba botines, zapatillas, vinos y ropa, además de su tablet, una Mac y un celular. Apenas había pasado 48 horas en Miami. No obstante, fuentes de la causa dijeron a Clarín que no había indicios para investigarla por contrabando.

La azafata Daniela Carbone. La Justicia sólo la investiga por la amenaza de bomba.

Pero este caso, y el éxito de la película "La extorsión", protagonizada por Guillermo Francella, pusieron el foco sobre un circuito que es vox populi y del que participan tripulantes, aduaneros y policías.

"Hay que hacer una aclaración", pide un policía retirado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fuerza con jurisdicción en los aeropuertos argentinos. "’Bagallero’ se le dice al pasajero común que compra un pasaje y viaja para comprar mercadería al por mayor que después revenderá en Buenos Aires".

Para hacerlo, agrega, hay que contar con complicidad del personal aduanero, ya que es necesario pasar por los controles sin declarar la mercadería. Y es imposible evitar el paso por el escáner. Debe hacer el trámite como cualquier pasajero. Solo cambian "los ojos" de los aduaneros.

La extorsión. Francella y Arengo, los pilotos que llevan una carga prohibida con complicidad de los aduaneros. Foto WB

"Se podría decir que el ’bagallero’ se dedica al macro y los tripulantes al micro. Los dos tienen que ’arreglar’ con alguien de Aduana", explica el ex hombre de PSA, que trabajó durante quince años en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. Otra cuestión que explica es que "la ida es de la Policía (por el control) y la vuelta de Aduana".

El circuito, por lo que pudo saber este diario, tiene una especie de tarifario. Lo que es electrónica costaría 100 dólares. Por oro y relojes, el precio podría ascender a 300. Aunque todo es "charlable". El paquete de ropa rondaría los 100 dólares. "Las azafatas viajan con dos valijas y no pasan más de 48 horas fuera del país. No necesitan llevar muchas cosas. El resto del espacio lo ocupan con encargues", detalla uno de los consultados por Clarín.

Laura Diana Schulz, la azafata de American Airlines detenida en 2021.

En octubre de 2021 la azafata de American Airlines Laura Diana Schulz fue detenida en Ezeiza. Le incautaron 2.204 gramos de oro (en pequeños lingotes, brazaletes, pulseras, aritos, cadenitas y colgantes y prendedores), relojes marca Rolex y efectivo: 11.413 dólares, 19.360 pesos argentinos y billetes de Colombia, Uruguay y Chile.

La mujer fue procesada por Marcelo Aguinsky, a cargo del Juzgado Penal Económico N° 6. El juez encontró pruebas en su contra por tentativa de contrabando y lavado de activos, en una investigación realizada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación. El total de lo secuestrado superaría los 210 mil dólares.

De la investigación surgió información sobre las tarifas que le ponía la Aduana para ingresar o sacar mercadería. En su chat de WhatsApp escribió: "Todo tiene arancel de aduana que yo dejo al pasar un porcentaje así a la que te criaste salvo electrónica que eso sí tiene su precio fijo, pero también todo depende del día aduanero, humor etc, etc. Por eso los precios de cualquier cosa que no sea electrónica lo digo cuando las tenga en mano y cuando regrese".

Parte de lo que le secuestraron a Schulz. El total incautado superaba los 210.000 dólares.

Así como existe el circuito de relojes, joyas y efectivo, está el de la ropa. Sería el segundo más importante y organizado, donde una mujer hace compras virtuales y contacta tripulantes que recibirán paquetes de ropa en sus hoteles de Miami. En Buenos Aires, la entrega y el pago por el transporte se hace en Palermo. Según se supo, en conversaciones con su hija, Carbone le había dicho que le habían llegado "los tres paquetes" del almacén de ropa Shein.

Clarín intentó comunicarse con Aduana, PSA y Aerolíneas Argentinas. Pero no recibió respuestas.

"Ellas lo ven como un trabajo", dice un allegado a tripulaciones. "Tal vez ganan poco por cada encargo que les hacen. Pero cuando suman el total, llegan a un número importante. Como el sueldo que cobran es en pesos, hasta hace unos años tenían un buen pasar económico. Vivían del sueldo y ahorraban los dólares de los productos. Muchas azafatas se mudaron a barrios cerrados. Con la inflación del país, ya deben utilizar los dólares para mantenerse".

Por último está el contacto directo con el consumidor final. Personas que directamente les encargan productos a las azafatas. Aquí es donde más ganan. Aunque no es algo fijo, como el circuito de los relojes y la ropa. Un cliente de ellas le cuenta a Clarín que por cada producto Mac de Apple cobran el 10% del costo. Otro, que por un teléfono pueden ganar 200 o 300 dólares. Aunque vale la aclaración: no todo es ganancia. Tienen que pasar por los controles. A la ida y a la vuelta. /Clarín