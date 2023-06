Vecinos denuncian gritos y maltratos en el hogar de niños “La Casita Feliz”

El hogar de niños “La Casita Feliz” ubicado en Los Pinos 198, barrio Tres Cerritos, fue punto de denuncias durante la tarde de ayer por parte de vecinos quienes dijeron ser testigos de gritos y llantos que provenían del interior del hogar.

Durante la noche de ayer, desde el programa Medianoche de Canal 10, se dirigieron a las puertas del hogar donde se encontraba personal policial. Los oficiales tocaron reiteradas veces la puerta esperando respuesta de las encargadas del hogar, todo sin éxito.

Los vecinos podían observar a niños en el techo/terraza de la institución, como también en las ventanas quienes se comunicaban con ellos comentándole la situación y que la encargada de nombre Carolina no salía aduciendo a la presencia policial.

Marcela, la vecina denunciante, comentó que anoche se dirigió a las puertas del hogar. “Yo vine a las 2 de la mañana cuando escuche los llantos de las criaturas, los gritos de las operadoras, vine a tocar la puerta, estaba todo el lugar en oscuras, los únicos que estaban ahí arriba en los techos eran las criaturas mismas y así como ahora están en la ventana, otro tanto en la terraza”.

La vecina preguntó a los chicos porque lloraban. “Me dijeron que una de las operadoras, la seño Eugenia, que no se el apellido, la había mechoneado a una de las nenas y la había tirado al piso”.

Ante esto, tocó fuerte la puerta y no recibió respuesta alguna, consulto a los niños si estaban solos a lo que dijeron que no pero que estaban escondidas las operadoras por la presencia de Marcela.

Ante esto llamo a la policía, quiénes pudieron subir a la terraza a hablar con los chicos, cuando escucharon que los chicos decían que “para que ponen cámaras si nadie los va a defender”.

Los vecinos estiman que en el interior se encuentra alojados 10 niños de 4 a 10 años. Durante el móvil le preguntaron a los chicos como se llama la operadora a lo que respondieron que se llama Carolina.

En el lugar, se encontraba la hermana de Marcelo Jeremías Hoyos uno de los niños de 11 años que está en el hogar. Hace un mes y medio se encuentran en lucha por tener a su hermanito en su casa, solo pudo llevarlo a pasear una vez de los dos meses que se encuentra en el hogar, pero el niño no cuenta nada “tiene miedo”.

La asistente social de su caso pidió tranquilidad a la mujer para hacer la ambiental, que no tiene movilidad para ir a su casa, que no se hizo hasta la fecha, “no sé qué defensora lo tiene y no sé, me siento muy mal”, su aflicción se basa sobre todo en un hecho que comentó “ahora llego y me encuentro que mi hermano tiene los brazos cortados”.

En enero este La Casita Feliz tuvo denuncias que resultaron en remoción de la mayoría de los trabajadores y en abril ingresaron todas nuevas operadoras y autoridades del Hogar.

Carolina, operadora en el lugar durante el momento, dijo al medio presente que no está autorizada a abrir la puerta.

Familiares de los chicos sostuvieron que se encadenarían si no tienen respuesta por parte de la asistente social o las autoridades.