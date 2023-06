Sáenz: "La mayoría de los docentes hoy está en las aulas"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, estuvo presente en el acto realizado en un nuevo aniversario de la herida mortal recibida por el General Martín Miguel de Güemes, ocasión donde se refirió al reclamo que están realizando grupos autoconvocados de profesionales, señalando que el diálogo está abierto entre partes, pero llamando a que el mismo se concrete con una representación gremial.

“El diálogo debe ser en un marco de respeto mutuo, los docentes, los autoconvocados fueron recibidos, están dialogando nunca fue cortado. Muchos se hubieran escondido hoy, yo no me escondo de la gente. Hace poco hubo elecciones y la gente decidió”, comenzó diciendo el gobernador a los medios presentes.

Consultado sobre el conflicto docente que mantiene en un estado de tensión a la Provincia desde hace algunas semanas, Sáenz dijo: “Hay que respetar la ley, y establece que los únicos que pueden participar son los gremios con personería jurídica. Si no se sienten representados por los gremios, armen el suyo propio. Es un tema de nunca acabar, viene desde hace 15 años” pese a esto, “estamos tratando de que se encuentre un punto de acuerdo”.

“Seguro que está politizado, no me imagino a los docentes tirando piedras y lavandina. La mayoría de los docentes hoy está en las aulas”

“La gente la está pasando mal, no solo los docentes, pero es real que los que trabajan en la parte privada y no van a trabajar no cobran. Estamos haciendo un gran esfuerzo y esto lo dicen todas las provincias, somos la que mejor paga. No hemos bajado el presupuesto como otras provincias”.

La situación hace "que nos preocupe mucho que en agosto podamos tener el mismo problema", según consideró. Es que de acuerdo al mandatario provincial, "todo se puede conversar pero en un marco de respeto, si uno está hablando en un marco de democracia y te gritan cosas no se puede".

Ley de libre circulación

"Es una ley que todavía no ha llegado al Ejecutivo, una vez que llegue la vamos a analizar. Ahora estamos haciendo rondas de diálogo", manifestó.

En esta línea sostuvo que se escucharan todas las opiniones y que la gente se debe quedar tranquila ya que "existe el compromiso de este gobernador de respetar los derechos de la Constitución".