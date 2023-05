Sáenz, sobre el reclamo docente: “Sabemos que no alcanza, pero no hay más plata”

Tras acordar con los gremios un aumento escalonado del 34% y un bono de $60.000 a pagarse en dos cuotas, el gobernador Gustavo Sáenz, en FM Aries, llamó a la reflexión a los manifestantes y aclaró que no hay posibilidades de una mejor oferta salarial.

“Siempre tuvimos la premisa de que el sueldo le debe ganar a la inflación y lo cumplimos, sabemos que no alcanza, pero no hay más plata”

Sáenz indicó que el reclamo es legítimo, pero aclaró que las arcas provinciales no están en condiciones de hacer frente a una nueva suba. “No hay más plata, no se puede más”, indicó el gobernador, quien a su vez resaltó que los docentes salteños son los mejores pagados del país. “Ya no hay superávit después de este aumento”, agregó.

“Venimos hace tres años y medio con las mejores paritarias del país, haciendo un esfuerzo enorme y grandísimo porque entendemos que se lo merecen y merecen mucho más, pero ya no se puede, ya no podemos, no estamos en condiciones, estamos en medio de una crisis, pero lo hacemos porque realmente entendemos que es legítimo el reclamo,”, sostuvo.

En relación a autoconvocados, los instó a formar un gremio con personería jurídica y dejar de pertenecer a aquellos que sostienen no los representan.

¿Se descuenta el día?

Consultado sobre el posible descuento a trabajadores que no concurrieron a las aulas, sostuvo que resulta totalmente injusto que aquellos que no paran y están en el aula con los chicos trabajando, vean que los otros que no van a trabajar cobren igual que ellos. “Habrá que buscarle una solución. Seguramente con diálogo se encuentre una solución”, dijo.

¿Cambios en el Gabinete?

Con respecto al Gabinete, dijo que los ministros tienen la obligación de trabajar y advirtió que les está faltando es recorrer la provincia y estar cerca de la gente. “Hay que ver las necesidades, escucharlos a todos, escuchar los gremios, escuchar los autoconvocados”, afirmó.

“Yo doy siempre la cara, no me escondo, siempre estuve al lado de la gente escuchando”

Cortes de ruta

Sobre los cortes de ruta, dijo que el derecho a protestar no hay que criminalizarlo, ni mucho menos a los que protestan, pero también tienen hay que respetar el derecho al libre tránsito, a la vez que agregó que “la mitad de los manifestantes eran gente que no tiene nada que ver con la docencia”.

“Yo soy un hombre de diálogo, un hombre de poner la cara, de estar cerca de la gente y lo he atendido”.

Vuelta a clases

Por último, manifestó que los chicos no deben ver la hora de volver a las aulas, al igual que sus papás, que muchas veces dejan de ir a trabajar para cuidar a sus hijos porque no tienen ese ámbito de contención que es la escuela.