Cánepa: "El diálogo se tiene que dar en las aulas y no cortando rutas"

El ministro de educación Matías Cánepa, estuvo presente en el acto en honor a Güemes en Plaza Belgrano. Minutos antes de iniciar el evento, dialogó con los medios presentes.

"Nosotros hicimos dos paritarias este año, en febrero y en mayo siempre con la premisa que venimos trabajando y es que el salario no pierda con la inflación. Esto se ve reflejado en los acuerdos, nosotros pagamos de los mejores salarios del país, es un hecho indiscutible", sostuvo el titular de la cartera de educación.

Cánepa enfatizó en que "a pesar de las dificultades que tenemos, el esfuerzo de la Provincia está comprobado. Esto no significa que no tengamos dificultades".

"Lo que creo es que si pagas de los mejores salarios del país, que respetas las paritarias, estas por encima de las paritarias nacionales y que siempre venís trabajando en esa línea, tenés que estar en el aula. Los reclamos los podes hacer pero desde el aula y bajo ningún punto se pueden cortar rutas".

Desde el gobierno se busca, "primero tratar de estar arriba de la inflación. El máximo esfuerzo lo estamos haciendo, obviamente hay limites".

"Siempre hemos sostenido que no es lo mismo una persona que presta servicios que otra que no. El diálogo se tiene que dar no cortando las rutas y con los docentes en las aulas".

En este sentido, destacó que "la mayoría de los docentes están en clases. Hay grupos que trabajan sobre la confusión, nosotros tratamos de despejar la confusión".