Nazarena Vélez reveló su relación con Jorge Rial: "Si me g... alguien, no lo cuento, yo soy una dama"

El conflicto entre Jorge Rial y More Rial ha sido uno de los más comentados está semana.

La influencer otorgó un par de notas para "A la tarde", en donde reveló datos impactantes de la vida del conductor de Argenzuela y sus amoríos.

Fue allí donde salió el nombre de Nazarena Vélez, con quien se le vinculó hace unos años atrás.

More destacó que su padre y Nazarena Vélez fueron amigos muy cercanos desde que la panelista de LAM enviudó.

Además, aseguró que este vínculo entre Jorge Rial y ella le ocasionó al conductor problemas con la Niña Loly, quien estaba muy celosa.

"Romance no, eran ‘amigos’… Bueno, andaban ahí", soltó.

Qué dijo Nazarena Vélez sobre su romance con Jorge Rial

Tras esto, Nazarena Vélez fue consultada por Ángel De Brito en LAM sobre las declaraciones de More Rial.

Como respuesta, la panelista expresó: "No mintió en nada de lo que dijo", enfatizando que nunca tuvo un romance con Jorge Rial.

"Todos sospechaban porque él estuvo muy al lado mío cuando pasó lo de Fabián y de verdad viajó a Uruguay, a Rosario y nos encontrábamos y nos veíamos", explicó la madre de Barbie Vélez.

No obstante, De Brito redobló su apuesta y acorraló a su compañera de programa preguntándole por qué viajaban tanto.

"Porque querían estar cerca porque sabían que la estaba pasando muy mal. Él estaba mucho más cerca porque compartíamos abogado y él sabía un montón de cosas sobre como la estaba pasando yo, especialmente en lo económico", respondió Nazarena Vélez muy segura.

Seguidamente, Nazarena agregó que entiende que la prensa piense que ella y Jorge Rial tuvieron un romance, pero de haberlo tenido, aseveró que no lo confirmaría: "De todas formas, yo soy una dama. No pasó nunca nada con él, pero si en algún momento, con él o con otro tenía un gar… u otra cosa, no lo contaría porque soy una dama", manifestó tajante, mientras Ángel De Brito le mencionó que no entendía lo que quería transmitir.

“No, porque hoy me volvieron loca con ‘contá, contá’ y no tengo nada para contar. Te doy las dos respuestas porque eso ha pasado con otras personas también eso de ‘te garc.. a’. Si me gar… a alguien no lo cuento. Lo cuento si es una relación. No lo contaría nunca, pero no pasó", finalizó Nazarena Vélez. /Caras