Denuncian a una maestra de Jardín por maltratos en Castañares, "maestra pega cola"

El terrible hecho de maltrato que se estaría dando en un jardín B° Castañares fue alertado por la misma menor de 4 años a su madre y posteriormente la mujer recibió el mensaje de otra mamá que estaba pasando por lo mismo con su hija.

"Me entero el sábado pasado que a mi hija la están golpeando en el Jardín, la maestra. Por eso mi hija no quiere ir más al jardín. Me llora desesperadamente que no quiere ir al jardín"

Según relata la mama de la menor, la pequeña le manifiesta "Maestra pega cola" Agregó que otra compañerita de su hija estaría también siendo golpeada por la docente. "Hablé con la madre el día domingo para verificar bien y no ir a pasar papelón a la comisaría, fui a hacer la denuncia y la denuncia quedó en la Justicia".

La mamá, dolida, dijo que la docente trata como discapacitada a su hija porque tiene problemas de habla. "Ella ingresó con problemas del habla y ya está con la fonoaudióloga"

Por último, buscando una rápida intervención de las autoridades contó "mi hija no duerme de noche, ante noche me decía 'mami jardín no, jardín no' concluyó por Multivisión.