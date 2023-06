Más del 50% de muertes violentas de mujeres en Salta son “suicidios femicidas”

InformateSalta dialogó con Pilar González Sastre, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, quien se refirió a ésa problemática que crece cada vez más en Salta. Organismos e instituciones plantean la modificación del Código Penal Federal (CPF) para que se contemple este crimen.

“De las 12 muertes que se reportan hasta ahora en el 2023, tomando los datos del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial, 6 son femicidios pero uno de ellos no está tipificado por la justicia como tal porque se suicida el homicida entonces no se puede imputar a ninguna persona. Legalmente no se puede hablar de femicidio pero por nuestro protocolo lo contabilizamos como femicidio”, dijo.

El resto de las muertes violentas registradas son “suicidio femicida”, a la que se sumaría una más. “Ayer nos anoticiamos de un caso más que podría ser la víctima número 13. Se trataría de otro suicidio, no tenemos muchas referencias porque no salió en los medios, tampoco está registrado en el Ministerio Público, entonces se nos hace difícil llegar a esos datos, recabar la información. Lo que pudimos conocer de una fuente informal es que había denuncias previas por violencia de género”, manifestó.

Desde el Observatorio y otras instituciones y organismos que abordan la problemática plantean “una mesa de trabajo interpoderes para tratar los casos de suicidios que se producen en el contexto de violencia. Cómo estudiar y abordar estos casos. Anteriormente los suicidios no se investigaban, ahora sí se hace”.

El observatorio ya hizo una investigación sobre los “suicidio femicida”, son situaciones donde una mujer o una persona de la diversidad no ve otra salida, o ya recurrió a todos los accesos que tenía y a pesar de ello no ven otra salida y toman la medida drástica.

“Falta una vuelta de rosca que tiene que ver con la legislación. En nuestro país todavía no está contemplado dentro de los tipos penales. Pero muchas instituciones ya lo vienen advirtiendo, hay muchos estudios por los suicidios. Lo productivo es que se están visibilizando, algo que no sucedía años anteriores. Hoy se investiga la causa y se está debatiendo si es factible de incluirlo como un tipo penal”, expresó.