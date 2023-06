“Le quitaron una parte del corazón a toda mi familia”, el dolor del hermano de Pablo Quevedo

Un siniestro vial dejó a una familia con un integrante menos y un dolor inmenso. Pablo Quevedo, un joven de 30 años, perdió la vida luego de agonizar unos días el hospital tras ser atropellado por un colectivo del corredor 3B.

Hoy fue su último adiós y uno de sus hermanos aseguró a Todo Salta Noticias que el colectivo sigue en servicio. “La verdad que el chofer no sabría decirle si es que está trabajando, pero al momento del accidente le tomaron declaración y se fue a su casa. Y esa es la impotencia que uno tiene, donde está la justicia, porque mínimo tendría que haber quedado detenido hasta que se solucione todo esto. No tengo mucho conocimiento como quedó caratulada la causa, pero un abogado ya está trabajando en todo ese tema”, dijo.

En este sentido, contó que Pablo al momento del accidente había salido a buscar trabajo, estaba desempleado desde noviembre del año pasado e iba a aprovechar para buscar a su hermana.

“Era una persona que luchaba por su familia, un espíritu, unas ganas de vivir y el en ese momento fue a retirarla a mi hermana del colegio, que va a un BSPA de la Avenida Independencia. Ella ese día no fue, le mandó un audio diciéndole que estaba afuera del colegio y ella le dijo que no fue. Dio la vuelta y ahí fue donde el colegio me lo choca”, expresó.

Asimismo, apuntó contra el chofer de la unidad. “Me quitó a mi hermano, le quita una parte del corazón a toda mi familia y nadie hace nada. El tenía su pareja, una nena de 4 años y un bebé en camino, está embarazada de 2 meses su señora, tenía mucho por vivir”, manifestó.

Además, resaltó que su hermano era muy prudente para manejar y tenía un carnet profesional para hacerlo. “Al tener ese carnet uno tiene que saber, hacer cursos. Vino el colectivo y me lo llevó puesto. Se escucharon muchos comentarios queriéndolo hacer quedar mal a mi hermano, pero si la gente lo hubiera conocido, una persona que no le hacía mal a nadie, un corazón grande, nunca se peleó con nadie, muy querido por toda la familia, el mejor de todos. Se me fue mi hermano”, concluyó.