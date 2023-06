Andrea Campbell recordó el día en el que se sintió acosada por Juan Darthés: “Vino de atrás y me metió la mano”

Luego de que Juan Darthés rompiera el silencio tras la absolución de la justicia brasileña en la causa por violación que le inició Thelma Fardín, Andrea Campbell publicó un revelador posteo en sus redes y recordó una incómoda situación que vivió años atrás con el actor.

La abogada y periodista compartió en su cuenta de Instagram una captura del video que el actor le mandó a su representante legal Fernando Burlando y que él dio a conocer, y a su lado dejó un mensaje.

"Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Tu mujer? ¿Te acordás de cuando pasábamos Navidad juntos en lo del Tano? Da la casualidad que muchos nos acordamos y yo me acuerdo de tu ’exabrupto’ y también mis amigas que eran las tuyas y las de tu mujer", decidió comenzar Campbell su relato sobre aquel polémico encuentro, que ya había hecho público en 2019.

"Yo no me invitaría a contar cómo actuaste. Además cabe aclarar que soy abogada y conozco la brillantez de @burlandofernando (pero él no te conoce tanto como nuestro grupo) y la gente no conoce de lo pícaro de entender temas de abogados con ’trucos procesales’", continuó el mencionado posteo.

En ese sentido, Campbell le manifestó su apoyo a la actriz que denunció haber sido abusada sexualmente por Darthés a los 16 años: "Banco a pleno a @soythelmafardin y a tantas que acosaste. Esta situación me avergüenza y no voy a permitir que te hagas el ’ganador’. Aclaro que no tengo una denuncia contra vos. Lo mío fue ’nada’ (ponele), no voy a permitir que te salgas con la tuya", cerró.

Tras su posteo, Andrea Campbell habló por televisión?

Luego, en comunicación con el programa A la Barbarossa (Telefe a las 9.30), Campbell especificó qué fue lo que ocurrió con Darthés en esa cena de Navidad a la que hizo alusión en su reciente posteo.

"Te cuento brevemente lo que pasó: yo estaba apoyada en una puerta, hablando con amigas, éramos cinco parejas en una Navidad con los chicos dando vueltas, él (Juan Darthés) vino de atrás y me metió la mano, ya no era en la cola, sino que seguía más adelante, y me dijo: ’¿Vamos a comer?’", narró Andrea en el programa de Georgina Barbarossa.

"Y cuando me doy vuelta me dice: ’Ay, perdoname, creí que eras María (su mujer)’, que en ese momento pesaba 30 kilos menos que yo, sólo se podía confundir si fuera ciego, yo acababa de tener a uno de mis hijos y había engordado 25 kilos, imposible confundirme con su mujer que es flaquita", explicó la periodista sobre la excusa que puso el actor por haberla manoseado.

"Primero ocurrió porque por eso se disculpó, no fue una percepción mía y la primera vez que yo lo conté, llamé a una amiga y le pregunté si se acordaba de esto y me dijo que sí, que se acordaba perfecto. Lo comentamos todos en esa cena", recordó respecto a los testigos de este episodio que relató.

"En ese momento creí que era una confusión, pero después cuando vi lo que hablaban Calu Rivero, Anita Co y Thelma Fardin me di cuenta de que no fue una confusión, fue una actitud acosadora, él acosa: ’Yo la tengo más larga y hago lo quiero y toco a quien quiero, incluso con su marido adelante’", reveló la abogada respecto a las conclusiones que sacó al escuchar otros relatos similares sobre Darthés.

En ese sentido, la mujer destacó: "Quiero aclarar que no formo parte de ningún colectivo, yo no estoy haciendo nada político, no me interesa, esto me pasó esta vez y nunca más". A su vez, que precisó que "no hizo ninguna denuncia" formal al respecto.

La teoría de Andrea Campbell sobre lo que motivó a Juan Darthés a romper el silencio

Entrevistada por Georgina Barbarossa y su panel, la abogada lanzó una apreciación personal sobre lo que podría haber llevado al actor a publicar el video en el que habló por primera vez públicamente del fallo judicial.

"Me da bronca que (Darthés) hable de que la condena social no existe, porque sí existe, cuando yo lo vi dije: ’¿Este pibe qué pretende venir acá a hacer novelas de nuevo como si nada hubiera pasado?’", lanzó sobre el video que posteó Fernando Burlando.

"¿Vos crees que él no vuelve a trabajar si viene? Yo no sé", se preguntó la invitada al programa, a través de una comunicación de videollamada.

"Es muy probable que él venga y trabaje, sabés que sí", la apoyó la panelista Analía Franchín en su hipótesis sobre el objetivo detrás de las declaraciones del actor. /Clarín