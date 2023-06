Denuncias por violencia de género: “No tenemos casos de victimas mentirosas”

Tras las polémicas declaraciones del abogado Ramber Ríos de Tartagal, quien citó un estudio para aseverar que “las denuncias falsas conforman casi el 80% de las que se presentan por violencia de género”, la fiscal de Genero María Lujan Sodero Calvet, aseguró que el dato no concuerda con la realidad.

En la oportunidad, señaló a El Tribuno que en ningún momento tuvo que llevar adelante una causa por falso testimonio contra una denunciante. “O sea, eso ya está dando una pauta de que no tenemos casos de victimas mentirosas, por lo menos no en mi fiscalía”.

Ante esto siguió relatando que las situaciones que si se presentaron fueron de mujeres que se retractaron de una denuncia realizada “pero eso es muy diferentes porque la retractación de violencia de genero se tiene que tomar como una señal de alerta y no como una mentira” ya que podría significar una dependencia económica, emocional, miedo y “no una mentira necesariamente”.

En su experiencia la fiscal comentó que se pueden presentar hechos dudosos pero no una cronicidad de denuncias falsas que llegue a cifras alarmantes como lo estipuló el abogado Ríos, “puede ser que llegado el momento del juicio no se pueda probar la denuncia y se absuelva por la duda al acusado, pero no porque se pruebe que la mujer mintió. Así que no sé de donde se toma ese índice del 80% de denuncias falsas”.

En el momento que se presenta un caso de violencia de genero aseguró la letrada que “no es que sea políticamente incorrecto no creerle a la mujer, sino que tenemos que tratar de no descreerle de entrada. Hay que profundizar en la investigación. Cuando vemos que el relato no es muy claro, que hay contradicciones, que hay imprecisiones, que no se acuerda las fechas, no podemos decir que está mintiendo, porque tenemos que entender que hay violencia que data de mucho tiempo, entonces puede olvidarse cosas”.

La investigación a fondo, cuando se presentan los casos de violencia de género, es fundamental para que se respeten los derechos de ambas partes, “si a mí el imputado me dice que el día de la agresión denunciada estuvo de viaje, que no la pudo agredir, yo mínimamente tengo que verificar si efectivamente estuvo de viaje”.

“Los fiscales tenemos que profundizar las investigaciones y no pensar que si es varón, miente. Y cuando hay hijos en una pareja que denuncia violencia, es donde más cuidado hay que tener. Yo entiendo la sensación de los defensores de varones porque perciben que el tema de género es una herramienta que se está mal usando. Creo que la clave es trabajar con respeto y profundidad. Hay que buscar el equilibrio en un momento difícil”.