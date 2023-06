Aseguran que el 80% de las denuncias por violencia de género son "armadas"

Se trataría de un fenómeno que crece cada vez más. Algunos letrados locales comienzan a impulsar la creación de un observatorio de falsas denuncias. También buscan que se priorice la perspectiva de infancia, el superior interés de los niños.

De acuerdo a lo que explicado por lo la jurista porteña Patricia Anzoátegui en un reportaje al diario Infobae, las falsas denuncias tienen que ver con "el uso de la denuncia de violencia o de abuso infantil contra un excónyuge en el contexto de un divorcio o separación conflictiva".

Ramber Alexis Ríos es abogado penalista y defiende a quienes lo designan defensor en este tipo de causas. Él mismo como abogado y defensor "de los violentos", como lo califican algunas feministas locales, es objeto de insultos y descalificaciones.

El letrado asegura que no le afectan los ataques "porque cada escrito que presento lo hago con la ley en la mano y jamás defendería a alguien si sospecho que es un golpeador, un violento y muchísimo menos un abusador de menores. Tengo madre, tengo familia y para mí con eso es suficiente".

Ramber Alexis Ríos explicó que "la exclusión del hogar está prevista en la ley de perspectiva de género y se basa en que se cree que la denuncia es verdadera, es real. Pero en la práctica se ve que no lo es y se la utiliza de la peor manera. Ahorrarse la división de bienes, en casos en divorcios conflictivos o para privar a los padres del vínculo con los hijos son solos algunos de los casos que me tocó ver. Pero el sistema es tan perverso que cuando el que hace la denuncia es el hombre no la tienen en cuenta. Acá lo que menos interesa es la perspectiva de infancia, el superior interés de los niños. Lo dije desde el primer momento y me valió que mucha gente me criticara. La perspectiva de género es un tema ideológico que no tiene sustento ni científico ni legal".

Ríos dice respetar "en todo lo que expresa la presidenta de esta entidad que lucha contra la falsa denuncia, la Dra. Anzoátegui, y efectivamente en el interior, en el norte donde yo litigo, se ven los casos más graves y las situaciones más injustas, porque el 80% de las denuncias son armadas".

“En mi humilde opinión como abogado, considero que hay que rever esta ley para que sea justa y no inconstitucional y discriminatoria, como considero que es. La violencia de género existe, como existe el abuso sexual intrafamiliar y son verdaderas tragedias. Pero esta ley y la falta de profesionalismo de quienes la aplican no es lo mejor que nos pasó", manifestó