Dominguez habló de los autoconvocados: "Todos los derechos constitucionales son relativos"

En el marco de la reunión del Comité Operativo de Emergencias Unificado de Salta y Jujuy en el que participaron autoridades de distintas fuerzas de ambas provincias y en donde se recibió equipamientos y se marcaron lineamientos, el Ministro de Seguridad de Salta Marcelo Domínguez dialogó con los medios y destacó "Estamos en permanente capacitación del personal y se brinda las herramientas para que estén a la altura de la circunstancias, combatiendo el enemigo común que es el delito y por eso es que vamos a continuar, ya están en marcha los procesos licitatorios para la adquisición de nuevas unidades".

En cuanto a la movilidad entregada en la jornada confirmó una inversión de 20 millones.

Ley de Convivencia Social

Consultado por la promulgación de la Ley de Convivencia Social y la situación que se vive con los Autoconvocados en la provincia dijo que están en una etapa de dialogo. "La crisis económica no es de la provincia de Salta, es Nacional, los índices inflacionarios con que vivimos no son nada alentadores y nosotros nos tenemos que hacer cargo de esta problemática que no está en nuestras manos solucionarla".

Agrego que "en cuanto a las medidas, van a aplicar la normativa que rige la provincia. Todos los derechos constitucionales son relativos y hay que compatibilizar sus plena vigencia para que reine la armonía y paz social".