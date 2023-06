¿No hay plata en el municipio?: “Estamos preocupados, no pudieron arreglar las paritarias"

En diálogo con CNNSalta-94.7 la concejal Alicia Vargas, se refirió a la situación económica del municipio y cómo se prepara el Concejo Deliberante para realizar la transición de gobierno de forma ordenada.

Se debe destacar que Vargas es Presidenta de la Comisión de Hacienda del órgano legislativo. Consultada sobre si existe preocupación sobre el estado actual del municipio, respondió: "Mi primera preocupación es que el municipio aun no arregló paritarias. Hace rato que los trabajadores están de paro y no hay ninguna medida, ese es el primer aviso de que no hay plata en el municipio".

Respecto a los pedidos de información sin responder, y las obras que se desarrollan en la ciudad, comentó: "Sobre todo en la última contratación que no la conocemos, sobre esta no hice pedido de informe, sobre las anteriores si pero no recibí respuesta, debería ver el pliego para ver de que trata el mantenimiento. Desde la zona oeste hasta el centro se han hecho cambios con la incorporación de los flexibles".

"He pedido que nos remitan los informes de las contrataciones y no hemos recibido respuesta", continuó en la misma línea.

"Queremos ayudar a que cuando ingrese el intendente electo no se de con sorpresas en la facturación de obras", sentenció la edil.