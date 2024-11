Del fuego al agua: La dura situación de los puesteros del mercado San Miguel en plena calle

Han pasado 20 días desde la madrugada de aquel 6 de noviembre, cuando un incendio arrasó con el mercado San Miguel, consumiendo el predio de abasto, dejando serias consecuencias y daños que demandarán meses en repararse.

Acorde pasan las jornadas, siguen las noticias vinculadas a este lugar pues, tras el fuego y sus consecuencias, la tormenta también jugó su mala pasada, con parte del mercado céntrico sufriendo la filtración del agua precipitada, complicando la actividad de sus vendedores.

Sin embargo y en medio de tantas peripecias, los puesteros siguen poniendo todo su empeño para superar las adversidades: tras el fuego y el agua, los gazebos rondean el edificio del mercado, con sus ocupantes a la espera de compradores, quienes se abren paso en la reducida vereda.

El móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- estuvo recorriendo la zona aledaña por calles Urquiza e Ituzaingó, donde los puesteros se refugian bajo gazebos que colocaron sobre sus mercancías. El transitar es verdaderamente complicado, con una acera muy angosta para pasar y con la calle reducida a la mitad.

¿Pueden estar ahí? Según algunos de los feriantes, que hablaron con CNN Salta, off the record dijeron que desde la organización les dieron vía libre para asentarse, pero si se instalaban de ese modo, era “bajo responsabilidad de cada uno”. Sin habilitación oficial, tampoco han recibido indicaciones o avisos por la Policía, la cual “viene y no dice nada”.

La necesidad del sustento hace que estos feriantes afronten el fuego primeramente y luego la lluvia, cuya agua precipitada se podía observar dentro de los restos del sector damnificado por las llamas. “Nos tuvimos que poner aquí porque, sino, no llega el pan a las casas”, aseveraron los vendedores.