Ricardo Lorenzetti presentó su libro sobre colapso ambiental: “Lo que no cabe es la indiferencia”

En el día de ayer el Dr. Ricardo Lorenzetti presentó su libro “El nuevo enemigo. Colapso ambiental” en nuestra provincia, en el cual busca crear conciencia y llamar a la cooperación para la defensa del medioambiente importante para nuestro presente y futuro global.

En el centro de convenciones, el juez de la Corte Suprema de la Nación, comentó a InformateSalta que existe un problema fundamental que debe ser visualizado por la sociedad: el cambio climático. Sobre dicho tema, explicó que “la acción humana durante tantos años ha hecho que la naturaleza hoy esté desequilibrada, entonces, los inviernos no son como antes los veranos no son como antes, y esto no es algo que nos sea indiferentes”.

Las sequias prolongadas, inundaciones, falta de agua potable, son hechos que manifestaron las consecuencias del cambio climático que afecta distintos sectores como la economía, el turismo, los derechos básicos para poder vivir, fueron testigos diferentes países como Italia, Venecia y Uruguay.

Explicó que no se trata de prohibir, sino de generar un desarrollo sustentable. Si bien explicaba que la mayoría de productos que mejoran la cotidianeidad de las personas provienen de mineras, “lo que ocurre que eso se puede hacer de manera sustentable, controlada, en varios aspectos, porque no solo se trata del aspecto ambiental, sino económico".

"En todo el mundo hay desarrollos mineros, son necesarias políticas de estado que protejan el medioambiente y que respondan a los intereses que los jóvenes, gran mayoría, reclaman y defienden para lograr la sustentabilidad de la vida en todos sus sentidos", añadió.

Otro conflicto producto del cambio climático que destaca, es el agua. Remarca que estamos en las puertas de generarse una guerra del tema, “porque si nosotros nos ponemos a ver, la generación anterior a la nuestra nuestros abuelos usaban el agua ilimitadamente. Ahora nosotros ya pagamos por el agua, y hay muchas ciudades en todo el mundo que tienen regulaciones sobre el uso del agua (…) Las generaciones que vengan van a tener que pagar muy cara el agua potable y si no lo defendemos ahora vamos a tener conflictos sobre la disputa por el agua, y lo mismo va a pasar con muchos otros temas”.

Lorenzetti dejo en claro que es el momento de tomar la responsabilidad e intervenir para que todo esto se resuelva “razonablemente bien”. “Lo que se trata es de buscar un equilibrio, para proteger el ambiente, el futuro de nuestros chicos y al mismo tiempo lograr un desarrollo”, concluyó.