Violento asalto en Metán: Le apuntaron con un arma cuando entraron a robar un kiosko

El lunes en la noche una joven fue sorprendida por un delincuente mientras atendía un negocio familiar en calle Suiza al 100 de la localidad de Metán, siendo interrumpida por este sujeto que ingresó con un casco puesto y una visera para evitar ser identificado.

A punta de pistola la amenazó y al no poderse llevar la recaudación, agarró el celular de la joven Samsung A23 valuado en más de 100 mil pesos. Tras este episodio la madre de la víctima y propietaria del comercio se mostró preocupada por lo que les toca vivir: "Le apuntó en la cabeza y mi hija atinó a salir corriendo, no disparó nada y atinó a agarrar su celular y nada más".

La comerciante expresó su preocupación ante la desprotección que siente de parte de la Justicia, ya que saben que estos delincuentes de ser detenidos salen en menos de 24 de la policía. "Es lamentable que estemos viviendo en Metán esta situaciones yo no sé si estamos protegido o no por la justicia. Hasta ahora no sé nada si lo encontraron o no. Es un chico joven, grande, es preocupante", afirmó.

Impotencia

La comerciante reflexionó: "Nosotros no lo sentimos hasta que nos toca, ahí es cuando vos sentís una sensación de impotencia, de angustia total. Es muy angustiante", según dijo al medio El Vocero.

La comerciante dijo que con su comercio es sustento de su familia y trabaja de lunes a lunes: "Tengo una hija que estudia y estoy sola para todo. Soy una despensa chica y trato de trabajar lo que más pueda. No pensé en cerrar las puertas, poner rejas, ir y venir. A la gente no le gusta a puerta cerrada. Estoy pensando poner alarma".