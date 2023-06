Submarino Titán: hallan restos en la zona del hudimiento del Titanic

La Guardia Costera estadounidense informó el jueves que un vehículo teledirigido había descubierto una serie de restos en la zona de búsqueda próxima al Titanic.

Expertos dentro del comando unificado estaban evaluando la información, dijo la Guardia Costera. Lo que habrían hallado es un "campo de escombros".

A punto de quedarse sin oxígeno dentro del submarino Titán desaparecido desde el domingo con cinco tripulantes a bordo, surgieron varias hipótesis de lo sucedido en aguas profundas.

Los aventureros se sumergieron a cuatro kilómetros de profundidad para buscar los restos del Titanic, el transatlántico hundido en 1912.

¿Qué pudo haber ocasionado la desaparición?

Uno de los grandes problemas del dispositivo de búsqueda del Titán se debe a que no se sabe muy bien dónde buscar, debido a la dimensión de la zona y que no se puede saber con exactitud dónde se encuentra, si volvió a ascender o si continuó su descenso luego de perder la comunicación.

Las principales hipótesis de lo ocurrido pueden estar relacionadas con el intento de retorno del submarino a la superficie por un fallo o alguna complicación en el descenso.

En este sentido, el académico Alistair Greig del University College de Londres, le planteó a la BBC diversos escenarios que pueden explicar lo sucedido:

El Titán podría haber intentado subir a la superficie por alguna emergencia. "Si se hubiese producido un fallo eléctrico o de comunicación, podría haber ocurrido, pero el submarino habría permanecido en la superficie flotando a la espera de ser encontrado", explica Greig.

En caso de que el casco del submarino estuviera dañado y sufriera fugas el pronóstico no es favorable. Si el submarino no puede ascender por sus propios medios, las opciones son muy limitadas. "Puede que siga intacto, pero si está a más de 200 metros, hay muy pocos barcos que puedan llegar a tanta profundidad para recuperarlo. Los vehículos diseñados para el rescate de submarinos no pueden descender a la profundidad a la que se encuentra el Titanic", añade.

Otras alternativas que se analizan es que haya sido arrastrado al lecho marino, a más de 6.000 de profundidad, por una corriente inesperada. Tampoco se descarta que la nave haya sufrido un fallo y se haya hunido en el acto. Por último, una opción es que sea hayan atascado con restos del Titanic.

Desapareció un submarino cerca del Titanic

Las comunicaciones con Titán se perdieron el domingo dos horas después de sumergirse hacia los restos del mítico transatlántico Titanic, a casi 4.000 metros de profundidad y a unos 600 km de la isla canadiense de Terranova, en el Atlántico Norte.

A bordo viajaban el millonario británico Hamish Harding, presidente de la compañía Action Aviation; el paquistaní Shahzada Dawood, vicepresidente de Engro, y su hijo Suleman; el experto buceador francés Paul-Henri Nargeolet; y Stockton Rush, director general de OceanGate Expeditions, la compañía que opera el sumergible, y que cobraba u$s250.000 por turista.