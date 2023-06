Juicio contra el ex intendente de Campo Quijano: hoy declararán ex funcionarios municipales

Hoy se desarrolla la tercera jornada del juicio seguido contra Manuel Cornejo, ex intendente de Campo Quijano, y contra Carmen Rosa Méndez, ex secretaria de Hacienda de ese municipio. Él está imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real. Ella, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.

El juicio está en la etapa de recepción de pruebas testimoniales. Entre otros, hoy se encuentran citados dos peritos del CIF (un licenciado en Criminalística y una contadora), ex integrantes de la Cooperadora Asistencial, el ex secretario de Gobierno y el ex jefe de personal del municipio de Campo Quijano.

La audiencia es presidida por el juez Guillermo Pereyra. Se lleva a cabo en el Salón de Grandes Juicios. Esta semana se desarrollará a partir de las 14. El lunes 3 de julio comenzará a las 13.30; el martes 4 de julio, a las 11, y el miércoles 5 de julio, a las 13.

Por el Ministerio Público interviene la fiscal penal de delitos económicos complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. Rodrigo Daniel Palazzo Gutiérrez se desempeña como querellante. La defensa de los acusados está a cargo de Fernando Teseyra y Arnaldo Estrada (Cornejo) y Juan Martín Solá Alsina y Pablo Tobío (Méndez).

La causa inició el 28 de enero de 2020, con la denuncia del actual intendente de Campo Quijano, Carlos Héctor Folloni. Expuso que al inicio de su gestión evidenció un incumplimiento injustificado e intencional de la normativa vigente. Agregó que advirtió desorden y ausencia de documentación en el ejido municipal relacionada a la actividad contable. Esto le hizo sospechar de una actividad ilícita. Agregó el denunciante que a partir de la investigación se pudieron verificar las irregularidades del ex intendente Cornejo.