Atención: Ya son 14 las personas intoxicadas cono monóxido de carbono en Salta

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública informa que, en lo que va del año ya son 14 las personas que se intoxicaron por monóxido de carbono en la Provincia.

Según registro de notificaciones en el Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino (SISA), las intoxicaciones se produjeron en tres departamentos:

Capital:10

Orán: 3

Rosario de la Frontera:1

En el 2022 fueron 56 las personas intoxicadas por monóxido de carbono y se registraron tres decesos a causa de este gas tóxico. La jefa del Programa de Vigilancia Epidemiológica, María Inés Pérez, advirtió a la población sobre el riesgo intoxicación que puede provocar serios daños en la salud y si las personas no son asistidas a tiempo la muerte.

“El monóxido de carbono se origina en artefactos que queman gas, carbón, leña, querosén, alcohol o cualquier otro combustible”.

El monóxido de carbono es muy tóxico, no se ve, no tiene olor, no irrita los ojos ni la nariz por lo que las personas se intoxican sin darse cuenta.

De acuerdo a la gravedad de la intoxicación puede ocasionar:

Dolor de cabeza

Náuseas, vómitos y mareos

Confusión

Visión borrosa

Falta de coordinación

Debilidad

Pérdida de la conciencia

Estado de coma

Convulsiones

Hipotensión

Arritmias e infartos de miocardio

Para prevenir este tipo de complicaciones se deben seguir los siguientes consejos:

Encargar la instalación y mantenimiento de artefactos a gas a técnicos gasistas matriculados.

No usar el horno de la cocina ni las hornallas para calefaccionar el ambiente.

Si se usa un brasero dentro de la casa, asegurarse de que haya una ventana o puerta abierta para permitir la circulación del aire.

Encender el brasero fuera de la casa y entrarlo sólo cuando el carbón esté totalmente prendido.

No irse a dormir con un brasero encendido dentro de la casa

Mantener los ambientes ventilados

Verificar que la llama de artefactos a gas sea azul; si es amarilla o anaranjada, se está produciendo monóxido de carbono.

No exponerse al humo de la quema de plásticos, gomas o metales.

El calefón no debe instalarse dentro del baño.

No encender motores a combustión en ambientes cerrados.

No dormir con velas encendidas; pueden provocar intoxicación e incendio.

Revisar que las chimeneas no estén obstruidas, para que permitan la salida de los gases.

Es importante que ante la presencia de una persona intoxicada se debe solicitar la asistencia sanitaria de inmediato o dar aviso al Sistema de Emergencias 911.