Rompió el silencio el médico que le inyectó metacrilato a Silvina Luna: qué dijo

Mientras Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano, el médico al que ella acusó de mala praxis, Aníbal Lotocki, rompió el silencio y habló por primera vez del caso que mantiene en vilo al país.

El médico cirujano habló en Telenoche y dijo "no soy cirujano plástico" a la vez que se desligó de todo tipo de responsabilidad en la situación que atraviesa la modelo desde hace 10 años. Y agregó: "Ella es mi única paciente que tiene insuficiencia renal".

Luna se sometió a un tratamiento estético con Lotocki para mejorar sus glúteos y piernas, para lo que el médico habría inyectado metacrilato.

Al respecto, el "cirujano de los famosos" declaró: "Es un producto que está aprobado por la ANMAT, tiene un testeo clínico que determina que no produce ninguna enfermedad. En Argentina estaba aprobado en glúteos".

"Los pacientes de estética se guían por los resultados que pueden obtener y optan por el cirujano que les gusta más. Es cierto que hay una condena, yo nunca lo he negado. Pero aclaro: en la condena no encontraron nexo causal con una enfermedad como la insuficiencia renal. La ley dice que soy inocente hasta que se compruebe lo contrario, la condena no está firme", agregó en declaraciones replicadas en el portal de TN.

El médico también declaró que Silvina Luna estaba al tanto de lo que podía pasar. "Estaba en el consentimiento informado. Allí se precisa que puede producir enfermedades aunque no puntualmente cáncer. Yo sí constaté en mi consentimiento que puede producir tejidos patológicos. Nadie engañó a nadie acá".

"La condena es por un efecto colateral del producto. No tengo que pedir perdón por usar un producto permitido. Si hubiese usado un producto prohibido pediría miles de perdones y estaría bien condenado. Si ella cree que el culpable es el producto, debería hacerle un juicio al Estado que lo permite. No voy a pedirle perdón por una enfermedad que yo no le provoqué", expresó Aníbal Lotocki.

Tras esa intervención, el estado de salud de Silvina Luna comenzó a empeorar al punto de tener insuficiencia renal crónica, por la cual debe dializarse, y estar en lista de espera para un trasplante de riñón, el cual aun no puede recibir porque tiene una bacteria dentro de su cuerpo.

En este momento, Luna se encuentra internada en el nosocomio porteño, donde está intubada y bajo los efectos de los sedantes.