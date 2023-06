A 37 años del título de Argentina, de la mano de Maradona: la anécdota de Bilardo

La sola mención de México ´86 trae los mejores recuerdos para los argentinos que rápidamente rememoran la veloz corrida de Jorge Burruchaga con destino final de gol para que Diego Armando Maradona levantara la Copa del Mundo hace 37 años.

La final del Mundial se jugó un 29 de junio de 1986 en el estadio Azteca de México y el rival de aquella gesta histórica fue Alemania Federal en un encuentro que terminó 3 a 2 a favor del equipo que dirigía Carlos Salvador Bilardo.

Hace 37 años, Argentina formó con: Nery Pumpido; José Luis Cuciuffo, Oscar Ruggeri, José Luis Brown, Julio Olarticoechea; Ricardo Giusti, Jorge Luis Burruchaga, Sergio Batista, Héctor Enrique; Jorge Valdano y Diego Armando Maradona..

Por su parte, Alemania presentó a: Toni Schumacher; Thomas Berthold, Dittmar Jacobs, Karl-Heinz Förster, Norbert Eder, Hans-Peter Briegel; Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Félix Magath; Karl-Heinz Rummenigge y Klaus Allofs.

Aquel día, la Selección argentina salió decidida a escribir una nueva página dorada en su historia y, desde el comienzo, se adueñó de las acciones comandadas por un Maradona que había brillado en todo el Mundial y, pasados los 20 minutos de juego, logró abrir el marcador por medio de un cabezazo de José Luis "Tata" Brown, quien, minutos más tarde, terminaría el partido de manera épica.

Partido aparte fue el que jugó Maradona en aquella jornada, ya que lo mostrado durante el certamen le valió una férrea marca que no le permitió sobresalir en gran parte del encuentro debido a que Lothar Matthäus en la primera etapa y Karl Heinz Förster en el segundo tiempo, no lo dejaron prácticamente respirar. Igualmente, Diego, fiel a su estilo, tendría revancha.

Argentina se fue al descanso con la ventaja mínima, pero desplegando un buen fútbol -algo que careció en la previa del Mundial y que le hizo ganarse las críticas de todo un país-, y en el comienzo del segundo tiempo continuó con el mismo dominio. A los 10 minutos, volvió a estirar cifras en el marcador por medio de Valdano, quien con su tanto dejó indicios que el conjunto nacional se quedaría con el ansiado trofeo.

Sin embargo, como dice el refrán de barrio: "Alemania es Alemania", el equipo Teutón siempre es de temer aún cuando está perdiendo y, en solo seis minutos, dilapidó lo hecho por la Selección con los tantos de Karl Rummenigge, a los 29, y luego con Rudi Völler, a los 35.

Al equipo de Bilardo le había pasado lo que nunca él mismo pudo aceptar, que le hagan dos goles de esa manera, sin embargo, pese a que Argentina se había relajado y su máxima figura no había sobresalido hasta el momento, había un capítulo más: Maradona frotó su izquierda mágica y fabricó una asistencia genial para Burruchaga, quien venía a la carrera, dominó y definió ante la la salida de Toni Schumacher para poner el 3 a 2 a favor del combinado nacional y asegurar el triunfo a falta de siete minutos.

Bilardo fue campeón del mundo y recordó a Osvaldo Zubeldía antes que su familia

En un nuevo aniversario de la obtención de la Copa del Mundo en México 86, se recuerda la perlita del entrenador de la Selección argentina Carlos Salvador Bilardo, quien aseguró que, al momento de conseguir el título, no pensó en su familia ni amigos "sino en Osvaldo Zubeldía".

"En este momento no pienso en mi familia, en nada. Pienso en Zubeldía. Yo creo que siempre estuvo al lado mío, desde que falleció. Él tendría que estar acá", afirmó Bilardo en el video que se conoció en 2020.

La entrevista se la realizaron los periodistas Enrique Macaya Márquez y Víctor Hugo Morales, poco después de la consagración de la Selección argentina tras vencer a Alemania por 3 a 2, con los goles de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga.

Emocionado, Bilardo evitó seguir hablando sobre Zubeldía, ya que, comenzó a lagrimear, por lo que Morales prefirió cambiar de tema.

Osvaldo Zubeldía fue el entrenador que confió en Bilardo cuando llegó a Estudiantes y de la mano de él, el equipo de La Plata consiguió tres Copa Libertadores en 1968, 1969 y 1970.

Bilardo siempre puso a Zubeldía entre los mejores entrenadores de la historia del fútbol argentino porque, a su entender, fue un adelantado en muchas de las cosas que él mismo luego llevó a la práctica en sus equipos, incluso en la Selección argentina que dirigió entre 1982 y 1990.

"Argentina tiene otra imagen, siempre fue protagonista. Ganó siempre, empató un sólo partido y se destacó lo extra deportivo por cómo convivió con la gente de México", dijo Bilardo en el video que es parte del archivo personal del propio Víctor Hugo Morales.

En el mismo, Bilardo también habló con el entonces presidente argentino Raúl Alfonsín y el técnico le señaló la alegría que sentían y le hizo extensivo a todo el plantel el saludo del primer mandatario nacional.

"Argentina se ha destacado no solo en la parte deportiva, sino también en la parte de la humildad, la conciencia. Ha mostrado querer defender la bandera argentina, todos los jugadores se han brindado por ello y hemos dado una gran imagen a todo el mundo. Todos reconocían cómo se comportó este equipo en la cancha. A todo el fútbol argentino muchas gracias. Yo no soy un hombre que no busco revancha. Quédese muy tranquilo. Tratamos de inculcar siempre que no existe la revancha. Hay que mirar siempre para adelante para que nuestro país siga adelante", afirmó.

El siguiente es el camino del equipo nacional

Primera Fase - Grupo A.

Argentina 3 (Valdano x 2 y Ruggeri) - Corea del Sur 1 (Park)

Italia 1 (Altobelli) - 1 Argentina (Maradona)

Argentina 2 (Valdano y Burruchaga) - Bulgaria 0.

Octavos de final

Argentina 1 (Pasculli) - Uruguay 0.

Cuartos de final

Argentina 2 (Maradona x 2) - Inglaterra 1 (Lineker)

Semifinal

Argentina 2 (Maradona x 2) - Bélgica 0.

Final

Argentina 3 (Brown, Valdano y Burruchaga) - Alemania 2 (Rummenigge y Völler).