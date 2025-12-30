¿Qué pasará ahora con las pensiones por discapacidad?

El Gobierno avanzará con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que administra las pensiones para personas con discapacidad, cuyas funciones serán transferidas al Ministerio de Salud de la Nación. Es en este contexto que se dará de baja a quienes no cumplan algunos requisitos.

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa denunció "descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente".

Se debe recordar que a mitad de año se conoció que el exdirector, Diego Spagnuolo, denunció una trama de corrupción en la compra de medicamentos que presuntamente llegaría hasta Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

"La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció el jefe de Ministros. Esta transformación no implicará la suspensión de pensiones ni recortes de prestaciones, un dato que vale la pena subrayar en un contexto donde todo se reduce o se reorganiza con la etiqueta de “eficiencia”.

De todas maneras, la absorción por Salud incluirá auditorías permanentes, criterios sanitarios en la administración de políticas de discapacidad y la eliminación de cargos políticos. Adorni mencionó la supresión de 16 puestos y una caída de casi el 46% en la estructura jerárquica de la entidad.

Para no perder la pensión por discapacidad, una persona deberá cumplir con todos estos requisitos de forma obligatoria :

Contar con una incapacidad laboral total y permanente (igual o superior al 66%).

No recibir ninguna otra jubilación, pensión o prestación (ya sea contributiva o no contributiva).

No estar trabajando en relación de dependencia ni inscripto como autónomo o monotributista (excepto en la categoría de monotributo social).

No poseer ingresos propios suficientes ni contar con familiares con obligación legal de proveer manutención.

Ser argentino nativo o naturalizado y residir en el país (los extranjeros deben acreditar al menos 10 años de residencia).

No encontrarse privado de la libertad ni requerido por la Justicia.

La documentación para tramitar la pensión por invalidez laboral: